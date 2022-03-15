Eyfel Kulesi radyo anteni ile 6 metre uzadı
Fransa’nın sembol yapısı Eyfel Kulesi, tepesine eklenen 6 metrelik radyo anteniyle 330 metre yüksekliğe ulaştı.
Ülke basınındaki haberlere göre, başkent Paris’in en yüksek yapısı olan ünlü kulenin tepesine bu sabah helikopterlerle 6 metrelik radyo anteni kuruldu.
Kulenin tepesindeki işçilerin, helikopterin çıkardığı anteni kurmaları 10 dakika sürdü.
330 METREYE ÇIKTI
31 Mart’ta 133 yılı geride bırakacak Paris’in sembol yapısının yüksekliği radyo anteninin eklenmesiyle 324 metreden 330 metreye çıkmış oldu.
Gustave Eiffel tarafından 1889 Dünya Fuarı (Expo) için inşa edilen kule, ilk olarak 1959’da ardından 2005’te dijital karasal televizyon anteninin eklenmesiyle uzamıştı.
Tüm dünyada Fransa’nın sembolü olan Eyfel Kulesi, son 2 yılda Kovid-19 salgını nedeniyle ziyaretçi kaybetse de her yıl 6 milyona yakın turist tarafından ziyaret ediliyor.
Video Haberler
- HDP'den 'yüzde 7' açıklaması
- Erkan Baş'tan 'seçim kanunu değişikliği' yorumu
- 'Koltuğunuz elden gider diye...'
- 'Gelsin kendi eksin'
- Sağlık emekçileri hak için grevde!
- 10 katlı binaya top mermisi isabet etti!
- Lviv’de AVM otoparkı sahra hastanesine çevrildi
- İstanbul'a kar yeniden geliyor
- Uzman çavuştan doktora şiddet
- Beyoğlu’nda tehlikeli madde yüklü kamyonet devrildi
En Çok Okunan Haberler
- Hayvan Hakları Yasası yine koruyamadı!
- 'FETÖ' şartı kaldırıldı
- Mahkeme, arkadaş cinayeti sanığını affetmedi
- Balotelli'nin hakemlere tepkisi İngiltere'de gündem oldu
- Erkan Baş'tan 'seçim kanunu değişikliği' yorumu
- ‘Âdem’ filminin başrolü Halil Ergün oldu
- Melih Gökçek koronavirüse yakalandı
- Bir sigara grubunun ürünlerine daha büyük zam!
- Fikret Orman'a 305 milyon liralık şok!
- Chelsea'den seyirci cezasına yönelik tepki!