FDA, CDC ve Fauci’den kafa karışıklığı yaratan açıklama... Üçüncü doz hangi aşılarla yapılmalı?

23 Ekim 2021 Cumartesi, 09:56

ABD yönetimi yetkilileri, aşı olma kriterlerini karşılayan herkesi takviye Covid-19 aşılarını olmaya çağırırken, Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri’nin (CDC) başkanı da kaç doz aşının “tam doz” kabul edileceği konusunda güncelleme yapabileceklerini açıkladı.

ABD’de şu anda iki doz Pfizer/BioNTech ya da Moderna aşısı veya bir doz Johnson & Johnson aşısını olanlar tam doz aşı olmuş sayılıyor.

TAM DOZ AŞI TANIMLASINDA GÜNCELLEME SİNYALİ

CDC Başkanı Rochelle Walensky bugün gazetecilere yaptığı açıklamada, “Tam doz aşı tanımını henüz değiştirmedik. Bu konuyu değerlendirmeye devam edeceğiz. Gelecekte ‘tam doz’ tanımlamamızda güncellemeye gitmemiz gerekebilir “diye konuştu.

Walensky, Amerikan halkına seslenerek, “Takviye doz aşısı olmak için kriterleri karşılıyorsanız, gidip aşınızı olun” dedi.

FARKLI AŞI SEÇİLEBİLİR

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), Pfizer ve BioNTech’in ortak geliştirdiği aşıya takviye dozlara geçen ay onay vermesinin ardından, Moderna ve Johnson & Johnson’ın aşılarının ek dozlarına da yeşil ışık yakmıştı. FDA, kişilerin ayrıca takviye dozlarda farklı firmaların geliştirdiği aşılardan birini olabileceğine karar vermişti. CDC de daha sonra bu kararı desteklemiş ve Amerikalılar’ın takviye doz için, ilk oldukları aşıdan farklı bir aşı seçebileceklerini belirtmişti.

FAUCİ: “İLK AŞIYA BAĞLI KALINMALI”

Beyaz Saray Baş Sağlık Danışmanı Anthony Fauci ise Amerikalılar’ın takviye dozlarda farklı firmaların geliştirdiği aşılar arasında seçim yapabileceklerini ancak tavsiyelerinin ilk oldukları aşıyla devam edilmesi yönünde olduğunu söyledi.

Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Başkanı Fauci, CNN’e yaptığı açıklamada, “Genel olarak ilk olduğunuz aşının takviyesini olmanız tavsiye edilir” ifadesini kullandı. Ancak Fauci, belirli bir sebeple, kişilerin farklı koşulları, aşıya erişilebilirlik durumu ya da sadece tercih farklılığı gibi faktörler hesaba katılarak, aşıların karıştırılabileceğini de kaydetti.

Fauci’nin açıklamaları, CDC ve FDA’ın bu haftaki tavsiyeleriyle çelişiyor. İki kurum da Amerikalılar’ın takviye aşı olmaları gerektiğini belirtse de hangi bileşimlerin daha iyi olacağı konusunda net bir tavsiyede bulunmadı.

Amerikan Sağlık Dairesi Başkanı Vivek Murthy de CNBC kanalına verdiği mülakatta Fauci’nin değerlendirmesine katıldı. Murthy, “Eğer Pfizer/Moderna olduysanız ve ilk dozlarınız iyi geçtiyse, bence aynı aşıya bağlı kalmak epey akla yatkın” diye konuştu.

-Amerika’nın Sesi