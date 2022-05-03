Fiji mahkemesi, 'ABD, Rus yatına el koyabilir' hükmü verdi
Fiji'de mahkeme, ABD'nin Rusya'ya ait bir süperyatın Fiji limanlarına halat attıktan 21 gün sonra el koyabileceğine ve polis tarafından alıkonulabileceğine karar verdi.
Reuters'ın haberine göre, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali devam ederken ABD makamları, lüks yat Amadea'nın Putin'e yakınlığıyla politikacı ve Rus milyarder Süleyman Kerimov'a ait olduğunu iddia etti.
Fiji Savcılığı Ofisi (DPP), ABD'nin yata el koyma emrinin kaydedilmesinin ardından yaptığı açıklamada, "Fiji Yüksek Mahkemesi, lüks yat Amadea'ya el koyma emri verdi" açıklamasında bulundu.
Kerimov'un avukatları, yata el koyulmasını ve çekilmesini engellemek için geçici bir süre arayacaklarını söyledi.
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