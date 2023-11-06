Filistinli aktivist Ahed Tamimi gözaltına alındı
İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlenen bir baskın sırasında 22 yaşındaki Filistinli aktivist Ahed Tamimi'yi tutukladığını açıkladı.
İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalar devam ederken, İsrail ordusu işgal altındaki Batı Şeria'ya baskınlar düzenliyor.
Yapılan bir baskın sırasında 22 yaşındaki Filistinli aktivist Ahed Tamimi'nin tutuklandığı bildirildi.
Israeli occupation forces detain #Palestinian activist and ex-prisoner Ahed Tamimi after raiding her family home in the village of Nabi Saleh, northwest of Ramallah, in middle of the night. pic.twitter.com/OL69no4HYG— Quds News Network (@QudsNen) November 6, 2023
Tamimi, Ramallah'ın kuzeybatısındaki Nabi Salih köyünde bulunan ailesinin evine gece yarısı baskın düzenledikten sonra gözaltına aldı.
Tamimi'nin gözaltına alınmasına ilişkin görüntüler sosyal medyada yayınlandı.
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