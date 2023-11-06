Filistinli aktivist Ahed Tamimi gözaltına alındı

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlenen bir baskın sırasında 22 yaşındaki Filistinli aktivist Ahed Tamimi'yi tutukladığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.11.2023 - 09:46
Filistinli aktivist Ahed Tamimi gözaltına alındı
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İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalar devam ederken, İsrail ordusu işgal altındaki Batı Şeria'ya baskınlar düzenliyor.

Yapılan bir baskın sırasında 22 yaşındaki Filistinli aktivist Ahed Tamimi'nin tutuklandığı bildirildi.

 

Tamimi, Ramallah'ın kuzeybatısındaki Nabi Salih köyünde bulunan ailesinin evine gece yarısı baskın düzenledikten sonra gözaltına aldı.

Tamimi'nin gözaltına alınmasına ilişkin görüntüler sosyal medyada yayınlandı.


israil batı şeria

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