Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Paris'teki zafer yürüyüşünde domates yağmuruna tutuldu

27 Nisan 2022 Çarşamba, 17:46

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, seçim zaferinden sadece birkaç gün sonra Paris'in kuzeybatısındaki Cergy'deki bir pazarda halkla sohbet ettiği sırada domates yağmuruna tutuldu.

Emmanuel Macron ciblé par un jet de tomates lors de son déplacement à Cergy pic.twitter.com/3J0hXIZSRP — BFMTV (@BFMTV) April 27, 2022

Güvenlik görevlilerinin açtığı şemsiye sayesinde domateslerden hiçbiri isabet etmezken Macron'un da ellerini başının üstüne kaldırdığı görüldü.

Başkanın, korumalar tarafından götürülürken 'ciddi bir şey yok' dediği duyuldu. Video görüntülerinde, başkana domates fırlatan protestocunun gözaltına alınmadan önce arbede başlattığı görüldü.