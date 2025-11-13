Fransa'dan uzaya güç gösterisi: Askeri programa milyarlar akacak

Macron, dün Toulouse kentindeki Fransız Ulusal Uzay Araştırmaları Merkezi'ne (CNES) ait yeni binanın açılışına katıldı.

Açılışta yaptığı konuşmada uzayın barışçıl olmadığına ve artık çatışma bölgesi görüldüğüne dikkati çeken Macron, uzay savunma stratejilerinin geliştirilmesinin önemini vurguladı.

Uzayda iletişim, gözlem ve çevresel alanların yanı sıra savunma konusunda da ilerleme katetmek için kararlı adımlar atmaları gerektiğinin altını çizen Macron, uzay rekabetinde Avrupa ülkelerinin daha özerk strateji izlemesi için ulusal aktörlerini güçlendirmesi gerektiğini vurguladı.

Macron, bu bağlamda Fransa'nın askeri uzay programlarına 2030 yılına kadar 4,2 milyar avro ilave yatırım yapılacağını, tamamen askeri faaliyetler dışında uzay yatırımlarına da 16 milyar avroyu aşan bütçe ayrıldığını duyurdu.

Macron, uzay rekabetinde Avrupa Birliği'ni (AB) halihazırdaki teknik uzmanlığını ve araçlarını kullanarak uzay politikalarına öncülük etmeye çağırdı.