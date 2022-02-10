Fransa’da 'Özgürlük Konvoyu'nun Paris’e girişi yasaklandı
Fransa’da Covid-19 kısıtlamalarını protesto eden konvoyun başkent Paris’e girişine izin verilmedi.
Fransa’da, Covid-19 kısıtlamalarını protesto etmek amacıyla yola çıkan araç konvoyunun başkent Paris'e girişinin yasaklandığı bildirildi.
Paris Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, yarın kente varması beklenen "Özgürlük Konvoyu"nun başkentte eylem yapmasının kamu düzenini bozma riski oluşturduğu gerekçesiyle kente girişinin yasaklandığı belirtildi.
Konvoyun Paris’te trafik akışını bozmasını önlemek adına özel tedbirler alınacağı aktarılan açıklamada, kamu trafiğine açık olan yolu engelleyenlerin 2 yıla kadar hapis ve 4 bin 500 avro para cezası ile 3 yıla kadar ehliyetinin askıya alınması yaptırımlarıyla karşı karşıya kalacağı ifade edildi.
Kanada’nın başkenti Ottawa’daki kamyon sürücülerinin konvoy eylemlerinden esinlenen Fransa’daki Covid-19 kısıtlamaları karşıtı özel araç ve kamyon sürücüleri, ülkenin farklı kentlerinden yola çıkarak hafta sonu Paris’e varmayı hedefliyordu.
Konvoy, eylemlerini Paris’in ardından gelecek hafta Belçika’nın başkenti Brüksel'de sürdürmeyi planlıyordu.
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