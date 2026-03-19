Gagauzya’dan AGİT’e çağrı: Özerkliğimiz aşındırılıyor

Moldova’ya bağlı Gagauz Yeri Halk Topluluğu Başkan Yardımcısı G. Leiciu, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Genel Sekreteri Feridun H. Sinirlioğlu’na gönderdiği mektupta, Komrat ile Kişinev arasında artan gerilim nedeniyle uluslararası destek talep etti.

Leiciu, mektubunda Moldova merkezi yönetiminin Gagauz özerkliğine yönelik adımlarının siyasi, ekonomik ve kültürel hakları aşındırdığını öne sürdü.

Vergi düzenlemeleri, seçim süreçleri, yargı kararları ve eğitim politikaları üzerinden özerk yapının sistematik biçimde zayıflatıldığı savunuldu.

Gagauz tarafı, özerk yönetime yönelik “ayrılıkçılık” suçlamalarının siyasi bir araç olarak kullanıldığını ileri sürdü. Bu söylemin, bölgedeki siyasi baskıyı artırdığı ve diyalog zeminini daralttığı ifade edildi.

Mektupta, yaşanan gelişmelerin AGİT Parlamenter Asamblesi gündemine alınması talep edildi.

Gagauz yönetimi ayrıca, Halk Topluluğu temsilcileriyle doğrudan görüşmeler yapılmasını isteyerek uluslararası arabuluculuk çağrısında bulundu.

Komrat ile Kişinev arasındaki gerilimin son dönemde artması, Moldova’da özerklik tartışmalarını yeniden gündemin üst sıralarına taşıdı.