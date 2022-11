Mehran Karimi Nasseri kimdir? Mehran Karimi Nasseri neden havalimanında yaşadı?

Nasseri'nin hikayesi, başrolünü Jean Rochefort'un oynadığı 1994 Fransız filmi Tombés du ciel'de ilham kaynağı oldu ve uluslararası platformda Lost in Transit adıyla yayımlandı. 2004'te Nasseri'nin otobiyografisi The Terminal Man yayınlandı. Nasseri tarafından İngiliz yazar Andrew Donkin ile birlikte yazıldı. Nasseri'nin 2004 Steven Spielberg filmi The Terminal'den Viktor Navorski karakterinin arkasındaki ilham kaynağı olduğu bildirildi. Ancak ne tanıtımda ne de filmin web sitesi Nasseri'nin durumundan film için bir ilham kaynağı olarak bahsediyor.