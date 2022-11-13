Mehran Karimi Nasseri kimdir? Mehran Karimi Nasseri neden havalimanında yaşadı?
Terminal" filmine ilham veren İranlı sığınmacı Mehran Karimi Nasseri hayatını kaybetti. Mehran Karimi Nasseri kimdir? Mehran Karimi Nasseri neden hayatını kaybetti?
MEHRAN KARİMİ NASSERİ KİMDİR?
Mehran Karimi Nasseri, İran'ın Mescid-i Süleyman şehrinde bulunan Anglo-Persian Oil Company yerleşiminde doğdu. Babası, bir şirkette çalışan İranlı bir doktordu. Nasseri, annesinin İskoçya'dan gelen ve aynı şirkette çalışan bir hemşire olduğunu belirtmiştir. Bradford Üniversitesi'nde Yugoslavya hakkındaki çalışmaları üzerine üç yıllık bir kurs almak için Eylül 1973'te Birleşik Krallık'a geldi.
TERMİNALDEKİ YAŞAMI
Nasseri, bir İngiliz ebeveyni (Annesi) olduğu için 1986'da İngiltere'ye yerleşmeye karar verdi. 1988'de İngiltere'ye giderken, evrak çantası çalındığı iddia etti. Buna rağmen, Londra uçağına bindi. Ancak İngiliz göçmenlik yetkililerine pasaportunu ibraz edemeyince derhal Fransa'ya geri gönderildi. Önce Fransızlar tarafından tutuklandı, ancak daha sonra havaalanına girişi yasal olduğu ve geri gönderilecek bir menşe ülkesi olmadığı için serbest bırakıldı; Böylece Terminal 1'deki ikametine başladı.
Davası daha sonra Fransız insan hakları avukatı Christian Bourget tarafından ele alındı. 1992'de bir Fransız mahkemesi, ülkeye yasal olarak girdiği için havaalanından sınır dışı edilemeyeceğine, ancak Fransa'ya girmesine izin veremeyeceğine karar verdi.
Daha sonra Belçika'dan yeni belgelerin çıkarılması için girişimlerde bulunuldu, ancak oradaki yetkililer bunu ancak Nasseri'nin şahsen başvurması durumunda yapacaktı. 1995 yılında, Belçikalı yetkililer, bir sosyal hizmet görevlisinin gözetiminde orada yaşamayı kabul etmesi halinde, Belçika'ya gitmesine izin verdi. Nasseri, başlangıçta tasarlandığı gibi İngiltere'ye gitmek istediği gerekçesiyle bunu reddetti.
Hem Fransa hem de Belçika, Nasseri'ye ikamet izni teklif etti, ancak Nasseri, kendisini İranlı olarak gösterdikleri için kağıtları imzalamayı reddetti (İngiliz olarak görülmeyi ve isminin Sir Alfred Mehran olarak yazılmasını istedi)
Nasseri'nin havaalanında kalması Temmuz 2006'da hastaneye kaldırılması ile sona erdi. Ocak 2007'nin sonlarına doğru hastaneden ayrıldı ve kendisine havalimanının Fransız Kızılhaçı şubesi tarafından bakıldı. Havaalanına yakın bir otelde birkaç hafta kaldı. 6 Mart 2007'de, Paris'in 20. bölgesindeki bir Emmaus hayır kurumu merkezine transfer edildi.
Nasseri, Charles de Gaulle Havalimanı'ndaki Terminal 1'de 18 yıl kaldığı süre boyunca bagajı hep yanındaydı ve zamanını kitap okuyarak geçirdi.
MEHRAN KARİMİ NASSERİ'NİN ÖLÜMÜ
2006'da hastaneye kaldırılan Nasseri, akabinde bir yardım kuruluşuna bağlı sığınma evinde, ardından bir otelde yaşadı. Sir Alfred" lakabıyla bilinen Nasseri, 1988-2006 yıllarında yaşadığı Roissy-Charles-de-Gaulle Havalimanı'nın 2F terminalinde saat 12.00 sularında doğal sebeplerle öldü.
Nasseri'nin hikayesi, başrolünü Jean Rochefort'un oynadığı 1994 Fransız filmi Tombés du ciel'de ilham kaynağı oldu ve uluslararası platformda Lost in Transit adıyla yayımlandı. 2004'te Nasseri'nin otobiyografisi The Terminal Man yayınlandı. Nasseri tarafından İngiliz yazar Andrew Donkin ile birlikte yazıldı. Nasseri'nin 2004 Steven Spielberg filmi The Terminal'den Viktor Navorski karakterinin arkasındaki ilham kaynağı olduğu bildirildi. Ancak ne tanıtımda ne de filmin web sitesi Nasseri'nin durumundan film için bir ilham kaynağı olarak bahsediyor.
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