Rusya, okullarda İHA eğitimine hazırlanıyor

AA
16 Kasım 2023 Perşembe, 11:51
Rusya, okullarda İHA eğitimine hazırlanıyor

Rusya Eğitim Bakanlığı, okullarda askeri hazırlık eğitimi konusunda karar taslağı düzenledi.

Rusya, okullarda İHA eğitimine hazırlanıyor

Federal Yasal Düzenlemeler Sisteminde yer alan taslağa göre, okullarda "Ana vatanın güvenliği ve savunmasının temelleri" dersi çerçevesinde temel askeri hazırlık unsurları konusunda öğrencilere bilgi verilecek.

Rusya, okullarda İHA eğitimine hazırlanıyor

Ayrıca, ders kapsamında öğrencilere İHA kullanımıyla ilgili de eğitim verilmesi planlanıyor.

Rusya, okullarda İHA eğitimine hazırlanıyor

Söz konusu karar taslağının Rus hükümeti tarafından onaylanması bekleniyor.

Rusya, okullarda İHA eğitimine hazırlanıyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, nisan ayında İHA üreten şirket temsilcileriyle yaptığı bir toplantıda, İHA eğitimin okullarda verilmesi fikrini desteklemişti.

Rusya okul İHA eğitim

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