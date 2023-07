Yayınlanma: 19.07.2023 - 12:32

Güncelleme: 19.07.2023 - 12:32

Ünlü süper model Gigi Hadid ve arkadaşı Leah McCarthy, tatile gittiği Karayipler bölgesinin batısında bulunan Cayman adalarında tutuklandığı iddia edildi. Peki, Gigi Hadid kimdir, nereli, kaç yaşında? Gigi Hadid tutuklandı mı, neden tutuklandı? İşte ayrıntılar...

GİGİ HADİD TUTUKLANDI MI, NEDEN TUTUKLANDI?

Dünyaca ünlü süper model seyahate çıkarken bavulunda uyuşturucu madde bulunması nedeniyle tutuklandı ve kefaletle serbest bırakıldı. Hadid, yaşadıklarını "Sonu iyi biten tüm şeyler iyidir" sözüyle açıkladı.

10 Temmuz'da gerçekleşen tutuklanma olayı sonrası cezaevine konulan Hadid ve arkadaşının bin dolar kefaletle serbest bırakıldığı öğrenildi.

Tutuklanma haberi bir söylenti olarak yayılırken, Hadid'in sözcüsü açıklama yaparak olayı doğruladı.

Sözcüsü, "Gigi, New York'ta yasal olarak kullanılan tıbbi lisanslı bir uyuşturucu maddeyle seyahat ediyordu. Bu madde, aynı zamanda Büyük Cayman'de de 2017'den beri yasal. Dolayısıyla onun sicili temiz kaldı ve adadaki zamanının tadını çıkarıyor" dedi.

GİGİ HADİD KİMDİR?

Hadid, 23 Nisan 1995 tarihinde Los Angeles, Kaliforniya'da doğdu. Filistinli Mohamed Hadid ve Hollanda asıllı Amerikalı eski model Yolanda Hadid'in kızıdır. Gigi'nin iki küçük kardeşi var: kız kardeşi Bella ve erkek kardeşi Anwar. Gigi'nin baba tarafından 2 üvey ablası (Marielle ve Alana) vardır. Kardeşi Bella da kendisi gibi mankenlik yapmaktadır. Annesi ve babası 2000 yılında ayrıldılar ve annesi 2011 yılında Kanadalı müzisyen, 14 Grammy ödüllü David Foster'la evlendi. Gigi 2013 yılında 18 yaşında Malibu High School'dan mezun oldu ve aynı zamanda üniversitede voleybol takımının kaptanı ve rekabetçi bir at binicisi oldu.

Liseden mezun olduktan sonra New York'a taşındı, çalışmalarına ve modellik kariyerine odaklandı. 2013'te The New School'da okudu.

Gigi henüz iki yaşındayken ünlü Guess şirketinin "Baby Guess" reklamına çekildi ve mankenlik kariyeri başladı. Küçük yaşlarında Guess'te fotoğraf çekimleri yaptıran Gigi birkaç yıl kariyerine ara verdi ve 2011 yılında geri dönüşüm yaparak IMG Models ajansı ile çalışmaya başladı. 2012 yılında yeniden Guess markasının yüzü seçildi. Şubat 2014'te New York Moda Haftası'nda ilk kez podyuma çıktı ve Desigual markasının gösterisini yaptı. Temmuz 2014'te Tom Ford markasının çekimlerinde olan Hadid, 2015 yılında Pirelli takviminde çekildi. Ocak 2015 yılında, Maybelline markasının elçisi oldu. Hadid VMAN, Elle, Grazia, Cleo, Vogue, Sports, Illustrated, Paper magazine ve Schön! Magazine gibi dergilerde yer aldı. Ocak 2015'te Maybelline'in marka elçisi olmuştur. Mayıs 2015'te Marc Jacobs, Chanel, Michael Kors, Jean Paul Gaultier ve Max Mara defilelerinde boy gösteren Hadid, aynı yılın Ağustos ayında yayınlanan Calvin Harris'in "How Deep Is Your Love" klibinde oynadı. Kasım 2015'te yakın arkadaşı Kendall Jenner ile Victoria's Secret Fashion Show podyumunda ilk kez yürüdü.

GİGİ HADİD ÖZEL HAYATI

Hadid Avustralyalı şarkıcı Cody Simpson ile bir ilişki yaşadı fakat çift Mayıs 2014'te ayrıldı. Kasım 2014'te tekrar ilişki yaşamışlar ancak Mayıs 2015'te yine işlerinden dolayı ayrıldılar. Haziran 2015'te uzun zamandır arkadaşı olan, müzisyen Joe Jonas ile çıkmaya başlayan Hadid, Kasım 2015'te Joe Jonas ile olan ilişkisini bitirdi. Ardından yine aynı ay One Direction grubunun eski üyesi Zayn Malik ile aşk yaşamaya başladı. 29 Nisan 2020 tarihinde Gigi'nin Malik'ten 20 haftalık hamile olduğu açıklanmıştı. 23 Eylül 2020'de kız bebekleri dünyaya geldi. Malik ve Hadid ilişkilerini Ekim 2021'de bir kez daha sonlandırdı.

GİGİ HADİD HANGİ DİZİ VE FİLMLERDE OYNADI?

2012 Virgin Eyes - Andrea

2012 Real Housewives of Beverly Hills - Kendisi

2015 Those Wrecked by Success - Kendisi