Google ile İsrail arasında 45 milyon dolarlık 'soykırımı örtbas etme' anlaşması

Google, İsrail’in Gazze’deki saldırıları sürerken, Tel Aviv yönetimiyle dijital propaganda kampanyası yürütmek üzere 45 milyon dolarlık bir anlaşma imzaladı.

Kampanya kapsamında YouTube ve Google’ın reklam ağları üzerinden yayılan içerikler, İsrail’in resmi söylemini dünyaya pazarlamayı amaçlıyor.

İSRAİL'İN PROPAGANDA SAVAŞI VE GOOGLE

ABD merkezli teknoloji devi Google, Haziran 2025’te imzalanan anlaşmayla YouTube ve Display & Video 360 platformları üzerinden İsrail hükümetine geniş ölçekli bir reklam kampanyası yürütme yetkisi verdi. İsrail belgelerinde 'hasbara' olarak tanımlanan bu kampanya, özellikle İsrail ordusunun Gazze’de yürüttüğü soykırımı aklama amacı taşıyor.

Kampanya tam da uluslararası toplumun, İsrail’in 2 Mart’ta Gazze’ye gıda, yakıt ve insani yardımı tamamen kesmesiyle başlayan ve BM’ye göre “insan eliyle yaratılmış kıtlık” anlamına gelen karara tepkisi artarken başlatıldı.

SOSYAL MEDYAYA PARA YAĞDIRMIŞLAR

Middle East Monitor'de (MEMO) yer alan habere göre, kampanyanın en çok izlenen içeriklerinden biri, İsrail Dışişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan ve “Gazze’de yiyecek var, aksi yöndeki iddialar yalandır” ifadesini içeren bir YouTube videosu oldu. Reklam, devlet bütçesiyle öne çıkarılarak 6 milyondan fazla kez izlendi.

Öte yandan, İsrail’in propaganda bütçesinden ayrıca, 3 milyon dolar X platformuna (eski Twitter), 2,1 milyon dolar Fransız-İsrail menşeli Outbrain/Teads’e harcandı.

Bu süreçte, Facebook/Meta üzerinden de çeşitli içerikler yayımlandı. Bazı ilanlar BM’nin Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı UNRWA’yı 'yardımları sabote etmekle' suçlarken, bazıları ise Hind Rajab Vakfı gibi Filistin yanlısı hukuk örgütlerini 'aşırılıkçı ideolojilerle bağlantılı' göstermek için kullanıldı.

GAZZE'DEK KITLIK VE ÇOCUK ÖLÜMLERİ

BM’ye bağlı Gıda Güvenliği Sınıflandırma Komitesi (IPC), Ağustos’ta Gazze’nin kuzeyinde resmî olarak kıtlık ilan etti. Gazze Sağlık Bakanlığı’na göre, en az 131’i çocuk 400 civarında Filistinli, açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle yaşamını yitirdi.

Buna rağmen Google, İsrail devletinin açlığı reddeden reklamlarını yayımlamaya devam etti. Mart 2025’te İsrail parlamentosunda yapılan bir oturumda, IDF sözcüsü Avichai Edrei, “Açlık olmadığını açıklamak için dijital kampanya da başlatabiliriz” sözleriyle konuyu 'PR yönetimi' olarak nitelendirdi.

TEPKİLER BÜYÜYOR

BM İnsan Hakları Raportörü Francesca Albanese, Haziran ayında Google’ı “Gazze soykırımından kâr sağlamakla” suçladı. Sızan şirket içi yazışmalara göre, Google kurucusu Sergey Brin, bu eleştirilere “BM, şeffaf biçimde antisemitik bir kurum” yanıtını verdi.

Google ayrıca, Amazon ile birlikte yürüttüğü Project Nimbus kapsamında, İsrail hükümetine ve ordusuna bulut bilişim altyapısı sağladığı için de eleştirilerin hedefinde. Uzmanlara göre, teknoloji devlerinin İsrail savaş makinesiyle derinleşen işbirliği, Silikon Vadisi’nin devlet şiddetini meşrulaştırmadaki rolünü gözler önüne seriyor.