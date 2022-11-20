20 Kasım 2022 Pazar, 16:10

ABD Başkanı Joe Biden, bugün 80. yaşına girdi ve görevi başındaki en yaşlı başkan olarak 250 yıllık ABD tarihine geçti.

20 Kasım 1942'de doğan ABD başkanı Biden, 2024 seçimlerinde yarışacağını açıkladı. Biden, 2024 seçimlerini kazanması halinde ikinci bir dört yıllık dönem sona erdiğinde 86 yaşında olacak.

ABD'nin en yaşlı başkanları listesinde 2. sırada bulunan Ronald Reagan, Beyaz Saray'dan ayrıldığında 77 yaşındaydı.

Biden'ın, 2024 seçimlerinde yarışa dahil olacağını açıklayan rakibi eski ABD başkanı Donald Trump ise kazanması halinde görevi bıraktığında 82 yaşında olacak.

ABD'LİLER ENDİŞELİ

Dünya genelinde ortalama emeklilik yaşı 65 olmasına karşın, ABD'de 65 yaş ve üzeri kişiler çalışma hayatlarına devam ediyor.

Yaşlanan ABD'de, 65 yaş ve üzeri nüfusun 2018 yılında 52 milyon iken 2060 yılında neredeyse iki katına çıkarak 95 milyona ulaşacağı tahmin edilmektedir.

Reuters ve Ipsos tarafından yapılan bir ankete göre, Demokratların yüzde 71'i Biden'ın "zihinsel olarak keskin ve zorluklarla başa çıkabilecek" olduğunu düşünürken, yüzde 46'sı 2024'te adaylık için uygun olmayabileceğini söylüyor. Cumhuriyetçilerin yaklaşık dörtte biri, yüzde 26'sı, Trump'ın yaşı nedeniyle 2024 için uygun olmayabileceğini düşünüyor.

Ankete katılanların yüzde 68'i Biden'ın iki yıl sonra bu göreve uygun olmayabileceğini düşünürken, yüzde 49'u da Trump için aynı şeyi söylüyor. Ankete göre Amerikalıların yüzde 86'sı başkanlık için yaş sınırının 75 ya da daha genç olması gerektiğine inandığını söyledi.

Görevden ayrılan Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi 82 yaşında. Senato Cumhuriyetçi lideri Mitch McConnell 80 yaşında. Iowa'dan Cumhuriyetçi Senatör Chuck Grassley 89 yaşında ve geçen hafta altı yıllık bir dönem daha kazandı.

Ancak Biden, 89 yaşındaki Kamerun Devlet Başkanı Paul Biya'nın başı çektiği dünyanın en yaşlı görevdeki liderleri listesinde ilk 10'a bile giremiyor.