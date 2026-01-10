Grönland halkından ortak tepki: 'Amerikalı olmak istemiyoruz!'

ABD Başkanı Donald Trump'ın, kuzey kutup bölgesindeki Grönland'ı işgal etme ya da satın alma yönündeki söylemlerine karşın Grönland halkı, ve parlamentodaki siyasi partiler ortak bir tutum geliştirdi.

Partiler, ABD’ye “Ülkeye yönelik küçümseyici tutumuna son verme” çağrısı yaparak, “Grönland’ın geleceğine Grönland halkı karar vermelidir” çağrısında bulundu.

"YÜZDE 85 'HAYIR' DİYOR"

Öte yandan Financial Times’ın, araştırma şirketi Verian’ın anketine dayandırdığı habere göre, Grönland halkının yüzde 85’i ABD vatandaşı olmak istemiyor. Ankete katılanların çoğu, Danimarka’daki yaşam standartlarının daha yüksek olduğunu, ABD’de ise suç oranları ve yüksek sağlık harcamaları konusunda endişe duyduklarını belirtiyor.

Grönland Parlamentosu

Trump ise Cuma günü, Grönland üzerindeki iddiasını bir kez daha yineleyerek, Arktik’te stratejik öneme sahip adanın, 'Rusya ya da Çin’in etkisine girmesini önlemek' için Washington’un harekete geçmesi gerektiğini öne sürdü.

Beyaz Saray’daki bir etkinlikte gazetecilere konuşan Trump, “Başkaları istese de istemese de Grönland konusunda bir şey yapacağız. Aksi halde Rusya ya da Çin kontrolü ele alır; Rusya ya da Çin’in komşumuz olmasını kabul etmeyiz” dedi.

'ZOR KULLANMA' MESAJI

Öte yandan Trump, “Kolay yoldan bir anlaşma yapmak isterim; ama kolay olmazsa zor yoldan yaparız” ifadesini de kullandı.

ABD Başkanı, Danimarka’ya bağlı ve NATO müttefiki olan adanın ABD kontrolüne girmesi gerektiğini daha önce de defalarca dile getirmiş; bölgede Rus ve Çin gemilerinin artan varlığını işgal emellerine gerekçe olarak göstermişti.

Trump’ın açıklamaları, askerî güç ya da ekonomik baskı ihtimalini dışlamaması nedeniyle endişe yaratırken, nüfusunun büyük bölümü buzullarla kaplı olan Grönland’da yaklaşık 57 bin kişi yaşıyor.