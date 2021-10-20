Guatemala'da emekli askerler kongre binasını bastı

Kongre binasını iki saat boyunca işgal eden göstericiler, bazı milletvekillerinin ofislerini ateşe verdi, otopark alanındaki 3 aracı da yaktı.

KONGRE'DEKİLER TAHLİYE EDİLDİ

İçişleri Bakanlığı ise Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Guatemala Cumhuriyeti Kongresi'nde mahsur kalan personelin tamamının tahliyesinin sağlandığı bildirildi.





Sputnik'te yer alan habere göre, protestoculardan bazılarının gözaltına alındığını duyuran bakanlık, eylemcilerden kanunlara saygı duymasını istedi.





Guatemala'da 1960-1996 iç savaş yılları sırasında görev yapan emekli askerler, kendileri için maddi tazminat sağlayan yasa tasarısının Kongre'de kabul edilmesini talep ediyor.





Guatemala'da iç savaş mağdurları, dullar ve yetimler için tazminat yasası var, ancak silahlı kuvvetlere mensup kişileri kapsamıyor. Resmi rakamlara göre iç savaş döneminde 300 bin asker görev yaptı.