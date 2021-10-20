Guatemala'da emekli askerler kongre binasını bastı
Orta Amerika ülkesi Guatemala'da, iç savaş yılları sırasında görev yaptıkları dönem için hükümetten tazminat talep eden yüzlerce emekli asker güvenlik güçleriyle çatıştı.
Guatemala medyası La Prensa'ya göre, başkentin tarihi merkezinde bir araya gelen emekli askerlerin başlattıkları yürüyüş, günün ilerleyen saatlerinde polisle çatışmaya dönüştü.
Protestolara katılan eski askerlerden bazılarının polise taş atması üzerine güvenlik güçleri, göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla karşılık verdi.
Gösteriler devam ederken eylemcilerden bir grup, polisin karşı koymasına rağmen Kongre'nin giriş kapılarını kırarak binaya zorla girdi.
Kongre binasını iki saat boyunca işgal eden göstericiler, bazı milletvekillerinin ofislerini ateşe verdi, otopark alanındaki 3 aracı da yaktı.
Ulusal Umut Birimi (UNE) partisi milletvekilli Carlos Barreda, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kongre'de kapana kısılmış meslektaşlarımız var. Güvenlik güçleri, acilen duruma müdahale etmeli." ifadesini kullandı.
Según los cuerpos de socorro, alrededor de cuatro vehículos fueron incendiados por los veteranos militares. pic.twitter.com/6uwYI7FSlk— Prensa Libre (@prensa_libre) October 19, 2021
KONGRE'DEKİLER TAHLİYE EDİLDİ
İçişleri Bakanlığı ise Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Guatemala Cumhuriyeti Kongresi'nde mahsur kalan personelin tamamının tahliyesinin sağlandığı bildirildi.
Sputnik'te yer alan habere göre, protestoculardan bazılarının gözaltına alındığını duyuran bakanlık, eylemcilerden kanunlara saygı duymasını istedi.
Guatemala'da 1960-1996 iç savaş yılları sırasında görev yapan emekli askerler, kendileri için maddi tazminat sağlayan yasa tasarısının Kongre'de kabul edilmesini talep ediyor.
Guatemala'da iç savaş mağdurları, dullar ve yetimler için tazminat yasası var, ancak silahlı kuvvetlere mensup kişileri kapsamıyor. Resmi rakamlara göre iç savaş döneminde 300 bin asker görev yaptı.
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