Güney Kore, ABD'den 40 helikopter alacak

16 Mayıs 2022 Pazartesi, 17:17

Güney Kore, ABD'den helikopter satın almak için anlaşmaya vardı.

Güney Kore, ABD'den yaklaşık 133 milyon dolar değerinde helikopter satın almak için anlaşma imzaladı.

Güney Kore Savunma Tedarik Programı Ajansı (DAPA), ABD havacılık şirketlerinden Bell Textron Asia ile 132,8 milyon dolar değerinde helikopter alımına ilişkin anlaşmaya vardı.

Anlaşma kapsamında Güney Kore, 3 yıl içinde şirketten 40 "Bell 505" helikopterlerinin yanı sıra pilotların eğitiminde kullanılmak üzere 8 simülatör alacak.

BELL 505 HELİKOPTERİ

Bell 505 Jet Ranger X, Bell Helicopter tarafından geliştirilen ve Bell Textron Canada tarafından üretilen bir Amerikan/Kanada üretimi hafif helikopterdir.

Bell 505 helikopteri Endonezya, Jamaika, Karadağ, Japonya, ABD ve Vietnam gibi ülkeler tarafından da kullanılıyor.