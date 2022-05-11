Güney Kore uyardı: "Doğrudan" provokasyonlara sert karşılık verilecek
Güney Kore, Kuzey' Kore'nin "doğrudan" provokasyonlarına sert karşılık vereceğini bildirdi.
Güney Kore'nin yeni Savunma Bakanı Lee Jong-sup, video konferans yoluyla ilk kez üst düzey askeri yetkililerle görüştü.
Lee Jong-sup, görüşmede, Kuzey Kore’nin "doğrudan" provokasyon başlatması halinde savunmaya geçerek "derhal ve sert" karşılık verilmesini istedi.
Lee, Pyongyang'ın olası "taktik" provokasyonlarına sert tepki verileceği konusunda da uyarısını yineleyerek, ABD ile askeri ittifakını güçlendireceği konusundaki kararlılığını dile getirdi.
Lee, dost ülkelerle savunma iş birliğini artıracağını vurguladı.
Güney Kore Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da "Her yönden gelebilecek güvenlik tehditlerine proaktif bir biçimde karşılık vermek için kara, deniz ve hava olmak üzere, tüm alanlarda güçlü savunma tavrını sürdürmek zorundayız" ifadesi kullanıldı.
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