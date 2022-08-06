Güney Kore'den Rusya'ya çağrı: İlişkilerin normalleşmesini umuyoruz
Güney Kore, Rusya ile ilişkilerin normalleşmesini umduklarını duyurdu.
Güney Kore Dışişleri Bakanı Park Chin, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya geldi.
Park Chin, görüşmede, Seul'ün Ukrayna'da hızlı bir barış ve Moskova ile ilişkilerin normalleşmesini umduğunu dile getirdi.
Park, "Güney Kore ile Rusya arasındaki ilişkilerin bir an önce normalleşmesini ve Ukrayna'da barışın yeniden tesis edilmesini umuyorum" dedi.
'SAVAŞ, SEUL-MOSKOVA İLİŞKİLERİNİ OLUMSUZ ETKİLEDİ'
Park Chin, Ukrayna-Rusya Savaşı'nın Rusya-Güney Kore ilişkilerini olumsuz etkilediğini belirterek, aynı zamanda küresel tedarik zincirlerinde aksamalara ve döviz piyasasının istikrarsızlaşmasına yol açtığını söyledi.
Park, yedinci nükleer denemeye hazırlanan Kuzey Kore'yi, Kore Yarımadası'ndaki tansiyonun artmasının "suçlusu" olarak nitelendirdi.
Park ayrıca, Seul'ün, "tek Çin" politikasını desteklediğini ve Tayvan Boğazı'ndaki artan gerilimlerden endişe duyduğunu da sözlerine ekledi.
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