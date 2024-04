Gürcistan parlamentosu karıştı: Yumruklar havada uçuştu

Gürcistan'da, geçen yıl "yabancı ajan yasa tasarısı" olarak da nitelendirilen "yabancı etkinin şeffaflığı" konulu yasa tasarısı parlamentonun hukuk komitesinde görüşülüyor.

İktidar partisi tarafından bu yıl tekrar sunulan yasa tasarısına tepki gösteren muhalefet partilerinin milletvekillileri, komite oturumunda yasa tasarısı karşıtı sloganlar attı.

Söz konusu yasa tasarısının, ülkenin Avrupa Birliği (AB) ile entegrasyonuna "tehdit" oluşturduğunu savunan muhalefet milletvekillileri, yasanın onaylanmaması gerektiğini vurguladı.

Gürcü Hayali Partisinin parlamento çoğunluğu lideri Mamuka Mdinaradze, komite oturumunda söz konusu yasa tasarısını tanıttı.

MP and leader of the opposition Citizens Party, Aleko Elisashvili, has punched Georgian Dream parliamentary leader Mamuka Mdinardze in the face in parliament.



