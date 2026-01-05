Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro, ABD Başkanı Donald Trump’a atfedilen açıklamalar ve Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun suçlamalarına sert tepki göstererek, ülkesinin egemenliğine yönelik müdahalelere karşı uyardı. Bu gelişmenin ardından Petro'nun hayatı araştırma konusu oldu. Peki, Gustavo Petro kimdir? Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro kaç yaşında? Gustavo Petro'nun hayatı ve siyasi kariyeri...

GUSTAVO PETRO KİMDİR?

Gustavo Petro, 19 Nisan 1960 yılında Kolombiya'nın kuzey kesimindeki Córdoba yönetim birimindeki Ciénaga de Oro'da dünyaya geldi. Ailesi, 1970'lerde daha iyi bir gelecek için başkent Bogotá'nın kuzeyindeki Zipaquirá'ya göç etti.

Petro, 17 yaşındayken devrimci bir gerilla örgütü olan 19 Nisan Hareketi'ne (M-19) katıldı. 1985'te yasadışı olarak silah bulundurmak nedeniyle tutuklandı ve 18 ay hapis cezasına mahkûm oldu. Universidad Externado de Colombia'dan ekonomi bölümünden mezun oldu, Universidad Javeriana'da ekonomi dalında master derecesi aldı. Belçika ve İspanya'da doktora çalışması yaptı.

GUSTAVO PETRO'NUN SİYASİ KARİYERİ

M-19 Hareketinin dağılmasından sonra aralarında Petro'nun da olduğu bazı eski üyeler M-19 Demokratik İttifakı adlı bir siyasi parti kurdular. M-19,1991'deki Kolombiya Temsilciler Meclisi seçimlerinde Cundinamarca'dan hatırı sayılı sayıda temsilcilik kazandı. Petro da aynı seçimde ilk kez Temsilciler Meclisine seçildi.

2002'de, diğer eski M-19 üyeleri ve meslektaşı Antonio Navarro Wolff birlikte kurdukları Vía Alterna üyesi olarak Bogotá'dan Temsilciler Meclisine seçildi. 2003 yılında Vía Alterna üyesi olarak Frente Social y Político ile birlikte Bağımsız Demokratik Kutup (Polo Democrático Independiente, (PDI),) adlı seçim ittifakını oluşturdu. Bu ittifak 2005'te Alternativa Democrática'nın da katılımıyla daha fazla sol görüşlü figürün katıldığı Alternatif Demokratik Kutup adını aldı.

2008'de, 2010 yılında yapılacak başkanlık seçimleriyle ilgilendiğini açıkladı. Alternatif Demokratik Kutup'un ön seçimlerinde Carlos Gaviria'yı yenerek ittifakın başkanlık seçimlerindeki adayı oldu. 30 Mayıs 2010 tarihinde yapılan seçimlerde Petro, 1,331,267 oy ve 9.1% oy oranıyla dördüncü oldu.

2018 Başkanlık seçimlerinde tekrar aday olan Petro, seçimin ilk turunu ikinci sırada tamamlayarak ikinci tura kaldı. Petro'nun seçim kampanyası herkes için sağlık hizmeti, kamu bankacılığı, yeşil enerji yatırımlarına olanak vermek için madencilik alanlarının genişletilmesi taleplerinin reddedilmesi ve toprak reformu konularının üzerinde durdu. İkinci turda Petro oyların yüzde 41,8'ini alırken, merkez sağ rakibi Iván Duque oyların yüzde 54'ünü alarak seçimi kazandı.

2022 Başkanlık seçimlerinde tekrar aday oldu. 29 Mayıs tarihinde yapılan ilk turda Petro oyların yüzde 40,34'ünü alırken, seçimi ikinci sırada bitirmesi beklenen sağcı rakibi Federico Gutiérrez, sürpriz biçimde yüzde 28,1 oy alan iş insanı Rodolfo Hernández'e geçildi.

19 Haziran 2022 tarihinde düzenlenen başkanlık seçimlerinin ikinci turunda yarıştığı Rodolfo Hernández'i geçerek ülkenin ilk solcu başkanı olarak makama seçilmiştir. Söz konusu seçimlerde Petro oyların %50,42'sini elde ederken, rakibi Hernández oyların %47,35'i elde etti.