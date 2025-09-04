Hamas'a yakın kaynaktan Türkiye iddiası: Güvenli bir geçiş noktası

Ynet’in aktardığına göre, İsrail güvenlik servisi Şin Bet’in Hamas’ın Türkiye’deki yönlendirmesiyle Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir’e yönelik bir suikast girişimini ortaya çıkardığını öne sürmesi, örgütün Türkiye’de iddia edilen faaliyetlerini yeniden gündeme taşıdı.

Ynet’e konuşan Hamas'a yakın bir kaynak, Hamas ile Türkiye arasındaki ilişkiler “iyi” olarak tanımladı. Ancak kaynak, “bu bağların belirli güvenlik anlaşmaları çerçevesinde sürdürüldüğünü” söyledi.

Kaynak, “Hamas’ın Türkiye’de resmi bir askeri ya da siyasi karargâh açmasının izin verilmediğini ve örgüt yöneticilerinin ülkede üç aydan fazla kalmalarının yasak olduğunu” dile getirdi.

Kaynak ayrıca, Hamas’ın Türkiye’yi “güvenli bir geçiş noktası” olarak gördüğünü ve burayı uluslararası temaslar için kullandığını kaydetti.

Haberde, Halil el-Hayye ve Halid Meşal gibi üst düzey Hamas yöneticilerinin Ankara’da diplomatik görüşmeler yaptığı, son dönemde örgütün Türkiye’nin de esir takası görüşmelerinde arabulucu olmasını talep ettiği kaydedildi.

ANKARA'NIN AÇIK DESTEĞİ

Ynet, Türkiye’nin, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sırasında Hamas’a ve Filistin’e açık destek verdiğini yazdı.

Habere göre, Ankara, İsrail ile ticari ilişkileri durdurdu, limanlarını ve hava sahasını İsrail’e kapattı. Hamas, bu adımları “cesur bir mesaj” olarak değerlendirdi.

İSTANBUL'DAKİ "GİZLİ YAPI" İDDİASI

Haberde ayrıca, 2011’deki Gilad Şalit takasıyla sürgün edilen Hamas mensuplarının İstanbul’da faaliyet yürüttüğü öne sürüldü.

2020’de Times gazetesine dayandırılan bilgiye göre Hamas’ın burada bir gizli istihbarat ve siber birim kurduğu iddia edildi. Bu birimin Arap ülkelerine, Filistin yönetimine ve hatta Hamas içindeki muhaliflere yönelik siber saldırılar düzenlediği öne sürüldü.

Ynet, İsrail’in yıllardır Hamas’ın İstanbul’daki varlığından rahatsız olduğunu vurguladı.

2021’de Tel Aviv yönetimi, Hamas’ın askeri yapılanması İstanbul’da aktif olduğu sürece Ankara ile ilişkilerin normalleşmeyeceğini duyurmuştu.

Habere göre Hamas’ın Türkiye’deki yapılanması, Batı Şeria ve İsrail içindeki bazı saldırıların organizasyonunda da rol oynuyor. Ynet, geçen yıl Tel Aviv’deki bir intihar saldırısı girişiminin Türkiye–Nablus hattındaki Hamas ağı üzerinden yönetildiğini iddia etti.

TÜRKİYE'DEN YALANLAMA

Kasım 2024'te Türk Dışişleri Bakanlığı kaynakları tarafından yapılan açıklamada, Hamas Siyasi Bürosu'nun Türkiye'ye taşındığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadı bildirildi.

Kaynaklar, "Hamas Siyasi Bürosu'nun Türkiye'ye taşındığı yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır" ifadesini kullandı.

Kaynaklar, Hamas Siyasi Büro üyelerinin zaman zaman Türkiye'yi ziyaret ettiğini kaydetti.