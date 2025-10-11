Hamas'tan 'Gazze Barış Töreni' kararı: Trump'ın İsrail programı belli oldu

AFP'nin Hamas yetkililerinden aktardığı habere göre, Hamas Gazze Barış Anlaşması imza törenine katılım sağlamayacak.

Yetkili, Mısır'daki ateşkes görüşmeleri sırasında esas olarak Katar ve Mısır arabulucuları ile hareket edildiğini aktardı.

ESİRLER PAZAR GÜNÜ BIRAKILACAK

İsrail basınına yansıyan bir haberde ise Hamas'ın Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının yürürlüğe girmesinin ardından pazartesi gününe kadar serbest bırakması gereken İsrailli esirleri pazar günü salıverebileceği öne sürüldü.

İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesi, Hamas'ın İsrailli esirleri ABD Başkanı Donald Trump'ın bölgeye ziyareti öncesinde serbest bırakabileceğini iddia etti.

Anlaşma kapsamında İsrail ordusunun cuma 12:00'de Gazze'de "sarı hat" gerisine çekilmesinin ardından, 72 saat içerisinde İsrailli esirleri bırakması gereken Hamas'ın, esir takasını pazartesi bölgeye gelmesi beklenen Trump'ın ziyareti öncesi bırakma ihtimalinin büyük olduğu aktarıldı.

TRUMP'IN PROGRAMI

İsrail'in Kanal 12 televizyonunun ABD'li kaynaklara dayandırdığı haberinde, Trump'ın pazartesi sabah saatlerinde İsrail'e ulaşmasının beklendiği belirtildi.

İsrail meclisinde konuşma yapması ve İsrailli esirlerin yakınlarıyla görüşmesi beklenen Trump'ın buradan Mısır'a geçerek yürürlüğe giren Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının diğer garantör ülkeleri Türkiye, Mısır ve Katar'dan yetkililerle bir imza törenine katılacağı ifade edildi.

Trump'ın Mısır'da Avrupalı ve Arap liderlerinin katılımının beklendiği Gazze konulu konferansa da katılabileceği kaydedildi.

İsrail devlet televizyonu KAN, Trump'ın ziyaretine hazırlıklar kapsamında Amerikan ordusunun İsrail'e hava köprüsü kurduğunu aktardı.

ABD ve Almanya'daki bir askeri üsten yüklenen ve İsrail'e, Trump'ın günübirlik ziyareti için getirilen ekipmanlar arasında başkanlık limuzini, zırhlı araçlar ve güvenlik araçları olduğu belirtildi.

Trump'ın pazartesi saat 09:20'de Ben Gurion Havalimanı'na ineceği ve İsrail meclisinde bir konuşma yapacağı, İsrailli esirlerin serbest bırakılmasının Trump gelmeden önce mi yoksa sonra mı olacağının ise henüz bilinmediği ifade edildi.

Trump'ın saat 15:00 gibi İsrail'den ayrılacağı kaydedildi.

HAMAS'TAN SEFERBERLİK AÇIKLAMASI

Öte yandan Hamas, Gazze Şeridi'ndeki Filistin halkına hizmet etmek ve yardım sağlamak için tüm imkanlarını seferber edeceğini belirtti.

Hamas Siyasi Büro Üyesi İzzet er-Rişk, Gazze'ye insani yardımların girişini ve İsrail'in anlaşmanın tüm maddelerine uyup uymadığını takip edeceklerini, bunun için de dost ülkelerle iletişimde kalmaya devam edeceklerini dile getirdi.

NE OLMUŞTU?

ABD Başkanı Donald Trump 9 Ekim'de, Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın, Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da anlaşma imzalanırken İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de anlaşma devreye girmişti.

İsrail ordusunun anlaşmada belirtildiği üzere "sarı hat"ta çekilmesinin ardından Gazze Şeridi'nde ateşkesin aynı gün 12.00 itibarıyla yürürlüğe girdiği açıklanmıştı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 8 Ekim 2023'ten ateşkes anlaşmasına kadar geçen sürede düzenlediği saldırılarda 67 bin 682 kişi hayatını kaybetmiş, 170 bin 33 kişi de yaralanmıştı.