Hatay’da yerle bir olan sitenin açılışındaki ‘Guinness Rekor’u da yalan çıktı!

Yayınlanma: 10 Şubat 2023 - 23:32

Güncelleme: 10 Şubat 2023 - 23:32

2019 senesinde altın makasla açılarak Guinnes Rekorlar Kitabına başvuruda bulundukları söylenen Güçlü Bahçe City, Hatay’daki depremin ardından adeta yerle bir oldu.

Projenin açılışında proje sahibi S.A’nın sözleri deprem sonrası gündem olmuştu. Basına Guinnes Rekorlar Kitabı’na giren açılış olarak yansıyan projenin aslında hiç bir zaman Guinnes Rekorlar Kitabı’na başvurmadığı ortaya çıktı.

Açılışta S.A.’nın ‘Güçlü Bahçe City projesini şehrimize istihdam kazandırmak için yaptık. Guinnes Rekorlar Kitabına kazandırmak için ölçümlerini yaptığımız 320 santimetre olan altın makasımızı da yaptık. Bu makas daha önce Hindistan’daydı. Biz bu rekoru Hatay’a getirdik.’ diyerek rekor kırdıklarını ilan etmesinin de gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı.

Dev altın makas için Guinnes Rekorlar Kitabı’na başvuru yapmadıkları, Guinnes’in resmi internet sitesinde yer almamasıyla ortaya çıktı. Sitede konuyla ilgili rekor tescili “En büyük makas 3,01 m (9 ft 10,5 inç) ölçülerindedir ve Tekbaş Şirketler Grubu (Türkiye) tarafından 12 Ekim 2019’da Adana, Türkiye’de elde edilmiştir” ifadesiyle yer alıyor.