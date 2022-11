Havalimanında yaşayan İranlı mülteci yaşamını yitirdi

13 Kasım 2022 Pazar, 10:31

Fransa'nın başkenti Paris'te, Roissy Charles de Gaulle havalimanını 18 yıl boyunca evi gibi kullanan İranlı Mehran Karimi Nasseri yaşamını yitirdi.

İran'ın Huzistan eyaletinde doğan Nasseri, ilk olarak annesini aramak için Avrupa'ya uçtu. Doğru göçmenlik belgelerine sahip olmadığı için İngiltere, Hollanda ve Almanya gibi ülkelerden sınır dışı edilen Nasseri birkaç yılını Belçika'da geçirdi. Daha sonra Fransa'ya gitti ve Charles de Gaulle havalimanının 2F Terminalini evi haline getirdi.

BBC'nin haberine göre, Mehran Karimi Nasseri, Roissy Charles de Gaulle havalimanına 1988 yılında geldi. 1999'da kendisine mülteci statüsü ve Fransa'da kalma hakkı tanınmasına rağmen, yaşadığı rahatsızlık nedeniyle hastaneye kaldırıldığı 2006 yılına kadar havalimanında yaşadı.

Onun bu alışılmadık durumu, Steven Spielberg'in 2004 yılında çektiği ve Tom Hanks'in ABD'ye girişi reddedildikten sonra New York kentinde bulunan John F. Kennedy havaalanında ikamet eden Doğu Avrupalı bir adamı canlandırdığı "The Terminal" filmine ilham kaynağı oldu. 2003 yılında New York Times, Spielberg'in yapım şirketi DreamWorks aracılığıyla Nasseri'nin hayat hikayesinin haklarını yaklaşık 250 bin dolar ödeyerek satın aldığını bildirdi.

"Sir Alfred" adı ile bilinen Nasseri, Fransız Libération gazetesinin haberine göre, film için aldığı parayı kullanarak bir pansiyonda yaşamaya başladı.

Bir havalimanı yetkilisi, Bay Nasseri'nin birkaç hafta önce havalimanına geri döndüğünü ve ölene kadar burada yaşadığını söyledi.