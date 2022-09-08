Hayvanat bahçesinden kaçtı, eve bisikletle döndü, hikayesi üzdü

08 Eylül 2022 Perşembe, 13:55

Harkov'daki bir hayvanat bahçesinde yaşayan 13 yaşındaki Chichi adındaki dişi şempanze, bulunduğu tesisten kaçarak kentin sokaklarında dolaşmaya başladı.

Harkov sokaklarında elini kolunu sallayarak dolaşan şempanzeyi görenler görevlileri haberdar etti ve böylece görevlilerin Chichi'yi ikna turları da başlamış oldu.

Bir kaç saat süren gezi boyunca kendisini eve dönmesi için ikna etmeye çalışan görevlileri dinlemeyi reddeden Chichi, yağmurun başlamasıyla görevlilerden birine koşarak ceketini giydi ve ardından diğer görevlinin yardımıyla, bisiklete bindirilerek tesise geri götürüldü.

#Ukraine In Kharkiv, a chimpanzee escaped from a zoo. It was walking around the city while zoo employees tried to convince it to return. Suddenly it started to rain, and the ape ran to a zoo employee for a jacket and then agreed to return to the zoo. pic.twitter.com/4AGiAHw1wf — Hanna Liubakova (@HannaLiubakova) September 6, 2022

"İKNA ETMEM ZOR OLMADI"

Chichi'yi eve dönmeye ikna etmeye çalışan ve videoda ona ceketini giydirirken görüntülenen görevli, Victoria Kozyreva, NBC News'e demecinde, "Şempanzeler çok akıllı hayvanlardır. Onu, geri dönmesi için ikna etmem zor olmadı" ifadelerini kullandı.

Hayvanat bahçesi müdürü Oleksiy Grigoriev, yerel basına demecinde, Chichi'nin yaşam alanına geri döndüğünü ve sağlığının yerinde olduğunu söyledi.

CHİCHİ'NİN ÜZÜCÜ HİKAYESİ

Chichi, savaşın ilk günlerinde Ukrayna'nın kuzeydoğusundaki Harkov kentinde yer alan Feldman Ecopark adlı hayvanat bahçesinde yaşıyordu. Fakat yaşanan savaştan dolayı son bir kaç aydır oldukça stresli bir yaşam sürüyordu. Çünkü tesiste bulunan 100'den fazla hayvan roket saldırıları yüzünden hayatlarını kaybederken, bazılarına da ötenazi uygulanmıştı.

Bu süreçte tesisteki park görevlileri ve gönüllüler de dahil olmak üzere en az 6 kişi çatışmalara bağlı olarak yaşamlarını yitirdi.

Chichi de bir süre sonra Feldman Ecopark'tan alınarak Harkov Hayvanat Bahçesi'ne yerleştirildi.