Hayvanat bahçesinden kaçtı, eve bisikletle döndü, hikayesi üzdü

Harkov'daki bir hayvanat bahçesinde yaşayan 13 yaşındaki Chichi adındaki dişi şempanze, bulunduğu tesisten kaçarak kentin sokaklarında dolaşmaya başladı.

Harkov sokaklarında elini kolunu sallayarak dolaşan şempanzeyi görenler görevlileri haberdar etti ve böylece görevlilerin Chichi'yi ikna turları da başlamış oldu.

Bir kaç saat süren gezi boyunca kendisini eve dönmesi için ikna etmeye çalışan görevlileri dinlemeyi reddeden Chichi, yağmurun başlamasıyla görevlilerden birine koşarak ceketini giydi ve ardından diğer görevlinin yardımıyla, bisiklete bindirilerek tesise geri götürüldü.

