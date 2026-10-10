Hindistan'da gençlik isyanı büyüyor: Binlerce gözaltı

Hindistan'da tartışmalı seçmen listesi düzenlemesine karşı başlayan protestolar, ülke genelinde hükümet karşıtı gösterilere dönüştü.

Gençlerin öncülüğündeki “Hamamböceği” hareketinin 10 Ekim Cumartesi günü başkent Yeni Delhi'de düzenlemeyi planladığı büyük gösteri, güvenlik güçlerinin müdahalesiyle engellendi.

Associated Press'in (AP) haberine göre polis, göstericilerin başkentin merkezi protesto alanı Jantar Mantar'a ulaşmasını önlemek için geniş çaplı operasyon düzenledi. Binlerce kişi gözaltına alınırken, bazı göstericiler polis araçlarına zorla bindirilerek geçici gözaltı merkezlerine götürüldü.

BAŞKENTTE OLAĞANÜSTÜ ÖNLEMLER

Polis, Yeni Delhi'ye giriş yollarında kontrol noktaları oluşturarak otobüsleri ve özel araçları aradı. Protesto alanı barikatlarla çevrilirken, kritik noktalara göz yaşartıcı gaz sistemleriyle donatılmış müdahale araçları konuşlandırıldı.

Mobil internet erişimi kısıtlandı, bazı bölgelerde beş veya daha fazla kişinin bir araya gelmesi yasaklandı. Gazetecilerin bölgeye erişimi de sınırlandırılırken bazı basın mensupları kısa süreli gözaltına alındı.

Yetkililer, gösteri başvurusunun geç yapıldığı gerekçesiyle izin verilmediğini açıkladı.

Modi'nin partisi Bharatiya Janata Partisi'nin (BJP) sözcüsü Sambit Patra ise protestocuları “anarşik unsurlar” olarak nitelendirdi.

HAREKETİN LİDERLERİ GÖZALTINDA

Gösterilerin önde gelen isimleri Abhijeet Dipke, Saurav Das ve Ashutosh Ranka, Mumbai'den Yeni Delhi'ye geldikleri sırada gözaltına alındı.

Hareketin sosyal medya hesabından paylaşılan görüntülerde, polislerin uçağa girerek üç ismi gözaltına aldığı görüldü.

Hareket, müdahaleyi barışçıl gösterileri başlamadan etkisiz hâle getirmeye yönelik planlı bir operasyon olarak değerlendirdi.

Polis engellerini aşmayı başaran bazı göstericiler ise Modi hükümeti ve seçim yetkilileri aleyhinde sloganlar attı.

Mumbai'den protestoya katılan üniversite öğrencisi Tanya Negi, “Demokrasiyiz ama barışçıl protestolar zor kullanılarak bastırılıyor. Modi neden Hindistan'ın gençlerinden korkuyor?” dedi.

PROTESTOLARIN ARKA PLANI

Protestoların merkezinde, Hindistan Seçim Komisyonu'nun yürüttüğü Özel Yoğun Revizyon uygulaması bulunuyor.

Düzenleme kapsamında bugüne kadar 130 milyondan fazla isim seçmen listelerinden çıkarıldı.

Muhalefet, uygulamanın milyonlarca seçmenin oy kullanma hakkını ortadan kaldırdığını ve iktidardaki BJP'ye avantaj sağladığını savunuyor.

Hükümet ve Seçim Komisyonu ise suçlamaları reddederek düzenlemenin mükerrer ve uygun olmayan kayıtları temizlemeyi amaçladığını belirtiyor.

Göstericiler, Baş Seçim Komiseri Gyanesh Kumar'ın istifasını ve uygulamanın durdurulmasını talep ediyor.

Muhalefetteki Kongre Partisi lideri Rahul Gandhi de önceki protestolar sırasında kısa süreli gözaltına alınmıştı.

MODİ HÜKÜMETİ ZORDA

Mayıs ayında sosyal medyada ortaya çıkan Hamamböceği hareketi, başlangıçta sınav sorularının sızdırıldığı iddialarına karşı örgütlendi.

Gençlerin düzenlediği gösteriler, oturma eylemleri ve açlık grevleri, temmuz ayında Eğitim Bakanı'nın istifasıyla sonuçlandı.

Seçmen listesi tartışmasıyla birlikte hareket, eğitim alanındaki taleplerini aşarak ülke çapında daha geniş bir siyasi kampanyaya dönüştü.

Üçüncü başbakanlık dönemini sürdüren Narendra Modi açısından protestolar, gelecek yıl düzenlenecek eyalet seçimleri öncesinde yeni bir siyasi sınav niteliği taşıyor.

Özellikle BJP yönetimindeki Uttar Pradeş ve Modi'nin memleketi Gucerat'ta yapılacak seçimler, iktidar partisinin toplumsal desteği açısından önem taşıyor.

Hindistan'da bir sonraki genel seçimlerin 2029'da yapılması planlanıyor.