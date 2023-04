Hindistan'da dans gösterisi Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi

The National'ın haberine göre, dün Hindistan'ın Assam eyaletinin başkenti Guwahati'deki Sarusajai Stadyumu'nda geleneksel kıyafetler giyen erkek ve kadın sanatçılar geleneksel "bihu" dansı yaparak şarkı söyledi.

Her yıl 13 Nisan'da Assam eyaletinde baharı kutlamak için düzenlenen "Rongali Bihu" festivalinde geleneksel halk dansları yapılıyor.

Etkinliğe katılan Eyalet Başbakanı Himanta Biswa Sarma'nın paylaştığı videoda, stadyumda dans eden dansçılar, şarkıcılar ve davulcuların uyumu görülüyor.

More than 11,000 female dancers perform the traditional 'Bihu' dance in a stadium in India's Assam state.



Clad in colorful traditional Indian dress, the sari, the women swayed to the music as the show was recorded in Guinness World Records. pic.twitter.com/LGvviLEzA0