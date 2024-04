Hizbullah'ın üst düzey komutanı öldürüldü

Lübnan resmi ajansı NNA, İsrail ordusuna ait bir İHA tarafından, Lübnan'ın güneyindeki Ayn Baal beldesinde hedef alınan bir araçta, Hizbullah'ın bölge sorumlularından İsmail Yusuf Baz'ın öldürüldüğünü servis etti.

İsrail ordusu haberi doğrularken Baz'ın, Lübnan'dan İsrail'e roket ve tanksavar füzesi fırlatılması faaliyetlerini planladığını öne sürdü.

??ELIMINATED: Commander of Hezbollah’s coastal sector and senior official in several positions of Hezbollah’s military wing, Ismail Yusuf Baz.



Ismail was involved in the promotion and planning of rocket and anti-tank missile launches toward Israel from the coastal area of…