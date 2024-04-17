Hizbullah'ın üst düzey komutanı öldürüldü

Yayınlanma: 17.04.2024 - 14:40

Güncelleme: 17.04.2024 - 14:46

Lübnan resmi ajansı NNA, İsrail ordusuna ait bir İHA tarafından, Lübnan'ın güneyindeki Ayn Baal beldesinde hedef alınan bir araçta, Hizbullah'ın bölge sorumlularından İsmail Yusuf Baz'ın öldürüldüğünü servis etti.

İsrail ordusu haberi doğrularken Baz'ın, Lübnan'dan İsrail'e roket ve tanksavar füzesi fırlatılması faaliyetlerini planladığını öne sürdü.

??ELIMINATED: Commander of Hezbollah’s coastal sector and senior official in several positions of Hezbollah’s military wing, Ismail Yusuf Baz.



Ismail was involved in the promotion and planning of rocket and anti-tank missile launches toward Israel from the coastal area of… — Israel Defense Forces (@IDF) April 16, 2024

Öte yandan, Hizbullah saldırıyı doğruladı ve Ebu Cafer kod adlı İsmail Yusuf Baz'ın yanı sıra Muhammed Hüseyin Mustafa Şihuri ve Mahmud İbrahim Fadlallah adlı militanların da saldırıda öldüğünü açıkladı.

GÜNEY LÜBNAN'DA NELER OLUYOR?

Hizbullah kaynakları, Lübnan'ın güneyinden sınır bölgesinde yer alan İsrail'e ait askeri hedeflere 5 saldırı düzenlediğini duyurdu.

Hizbullah tarafından konuya ilişkin yayınlanan açıklamada, İsrail'e ait sınır hattında bulunan Branit üssünün, İran yapımı Burkan füzesi, güdümlü füze ve topçu atışlarıyla vurulduğu kaydedildi. Saldırıda, İsrail tarafında kayıplar yaşandığı öne sürüldü.

Öte yandan İsrail ordusu da Lübnan'daki bazı Hizbullah hedeflerine saldırı düzenlediğini duyurdu. İsrail ordusundan yapılan açıklamada, savaş uçaklarının Lübnan'ın güneyindeki Hiyam, Mansuri, Alma eş-Şaab ve Yatr beldelerinde yer alan Hizbullah hedeflerine hava saldırısı düzenlediği kaydedildi.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana sınır hattında devam eden çatışmalarda şu ana kadar 276 Hizbullah mensubu, 54 Lübnanlı sivil, 18 Emel Hareketi, 13 Hamas, 12 İslami Cihad mensubu ile 7 İsrailli sivil ve 11 asker öldü.