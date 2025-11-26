Cumhuriyet Gazetesi Logo
26.11.2025 13:54:00
AA
Hong Kong’da konut sitesinde büyük yangın: Ölü ve yaralılar var

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nin Tai Po bölgesinde bulunan bir sitede çıkan yangında mahsur kalan 13 kişinin hayatını kaybettiği, 15 kişinin yaralandığı bildirildi. Yangında korkunç görüntüler ortaya çıktı.

Hong Kong merkezli South China Morning Post (SCMP) gazetesinin haberine göre, Tai Po'da 8 apartmanın olduğu bir sitede yangın çıktı.

Yangın, 1900'dan fazla dairenin olduğu sitede, binaların yenilenmesi için dış cepheye kurulu bambu iskeleler yüzünden hızla yayıldı.

Emniyet yetkilileri, yangının başladığı binada mahsur kalanlar olduğuna dair ihbarlar aldıklarını açıkladı.

Yetkililer yangında, 13 kişinin öldüğünü,15 kişinin yaralandığını bildirdi.

ULAŞTIRMA BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Ulaştırma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, yangından dolayı çevre yolların ulaşıma kapatıldığı duyuruldu.

Olay yerinde kaydedilen görüntülerde, itfaiye ekiplerinin, dış cephesi bambu iskelesiyle kaplı olan ve alevler içinde kalan dairelere müdahale ettiği görüldü.

YANGININ ŞİDDETİ AÇIKLANDI

Yangınların şiddeti için 5 kademeli derecelendirme sistemi kullanılan Hong Kong'da, bu yangının şiddeti 1'inciden 4'üncü seviyeye yükseltildi.

