Hükümetten dikkat çeken karar: İşçi çıkarmak yasak
İspanya'da sol koalisyon hükümeti, Rusya-Ukrayna savaşının ekonomideki etkilerini azaltmak için aldığı önlemler kapsamında enerji fiyatlarındaki artış gerekçesiyle işçi çıkarılmasını yasakladı.
Hükümet, 16 milyar avroluk yardım paketini içeren "Savaşın Ekonomik Sonuçlarına Ulusal Müdahale Planı"nı Bakanlar Kurulu Toplantısı'nda kabul etti.
Başbakan Yardımcısı, Çalışma ve Sosyal Ekonomi Bakanı Yolanda Diaz, "Enerji fiyatlarındaki artış işten çıkarma için bir sebep değil çünkü bunu önlemek için her türlü kamusal kaynağa sahipler. Krizlerde sosyal koruma mekanizmaları varken işçi çıkarmaya gerek yoktur." ifadesini kullandı.
150 GİRİŞİM
İşçi çıkarma yasağının, hükümetin kabul ettiği yardım planından faydalanacak tüm şirketler için geçerli olacağını aktaran Diaz, buna rağmen işçi çıkaranların aldıkları kamu yardımını geri ödemek zorunda kalacaklarını kaydetti.
Diğer yandan hükümetin kabul ettiği yardım paketi çerçevesinde gelecek 3 yıl boyunca siber güvenliği güçlendirmek için eylem ve projeler dahil yaklaşık 150 girişimin öngörüldüğü bildirildi.
Savaşın ekonomideki etkisini azaltmak için alınan 16 milyar avroluk yardımın 6 milyar avrosu direkt yardım ve vergi indirimini, 10 milyar avrosu 30 Haziran'a kadar kredi kolaylığını içeriyor.
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