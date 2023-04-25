Hulusi Akar ve Hakan Fidan, Moskova'ya geldi

Yayınlanma: 25.04.2023 - 10:01

Güncelleme: 25.04.2023 - 10:01

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve MİT Başkanı Hakan Fidan, Türkiye-Rusya-Suriye-İran savunma bakanları ile istihbarat başkanları arasında gerçekleştirilecek dörtlü toplantıya katılmak üzere Moskova'ya geldi.

Akar ve Fidan'ı, Rus yetkililerin yanı sıra Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar ve diğer yetkililer karşıladı.

Akar ve Fidan, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Suriye Savunma Bakanı Korgeneral Ali Mahmud Abbas ile İran Savunma Bakanı Tuğgeneral Muhammed Rıza Aştiyani'nin yanı sıra ülkelerin istihbarat başkanlarının yer alacağı dörtlü toplantıya katılacak.

Akar'ın, toplantı kapsamında ikili görüşmeler gerçekleştireceği bildirildi.