İçinden binlerce kutu iPhone çıktığı söylenmişti... Konteyner efsanesi çözüldü!

Yayınlanma: 19.11.2023 - 11:02

Güncelleme: 19.11.2023 - 11:06

Kıyıdan kilometrelerce uzakta yelken açan grup, bir kargo gemisinden düştüğü tahmin edilen konteynerle karşılaşmalarını filme aldı.

Grup, önce konteyneri bir halat yardımıyla gemilerine yaklaştırdı. Yeterince yaklaşır yaklaşmaz, inanılmaz bir keşifle karşılaşmanın heyecanıyla konteyneri açtı ve içinden binlerce kutu çıktı.

Bu kutular, kimilerine göre o dönemin en son model iPhone cep telefonlarına aitti. Görüntülerde bir çoğunun suya düştüğü görülebiliyordu.

The seafarers onboard ship found a floating container. Cut it open and discovered palliatives of iPhone that is about to be drowned in the ocean. pic.twitter.com/Dd2j7kiUDp — BASTION OF HOPE. (@InidavidGodwin) November 22, 2021

Mürettebat üyeleri hem hayrete düşmüş hem de çok sevinmişlerdi.

İNTERNETTE VİRAL OLDU

Video, 2021 yılında viral oldu ve o zamandan beri hakkında pek çok spekülasyon yapıldı. Ancak bugünlerde yeniden ortaya çıkan videonun son incelemesinden sonra izleyiciler, kutudan çıkanların ne olduğunu sorguladı.

Pek çok kişi kutuların üzerinde 'tütün' yazdığını; dolayısıyla kutuların içinde her biri yüzlerce dolar değerinde binlerce akıllı telefondan ziyade sigara paketlerii olduğunu söyledi.

İZLEYİCİ YORUMLARI

Bir kullanıcı, konuya ilişkin gönderisinde, "Hepiniz nasıl telefon görüyorsunuz?... onlar sigara kartonları... kutunun üzerinde tütün yazıyor" yorumunu yaptı. İkinci bir kişi onu doğrulayarak, "Kutunun üzerinde kaliteli tütün yazıyor" diye ekledi.

Bir başka izleyici ise "iPhone değil, kutuyu açtıklarında bunun tütün olduğunu okuyabilirsiniz" dedi. Dördüncü bir kişi de "Beyaz kutunun üstünde tütünle ilgili bir şeyler yazıyor. Bunlar kesinlikle telefon değil" diyerek diğerlerini destekledi...