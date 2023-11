İçinden binlerce kutu iPhone çıktığı söylenmişti... Konteyner efsanesi çözüldü!

Kıyıdan kilometrelerce uzakta yelken açan grup, bir kargo gemisinden düştüğü tahmin edilen konteynerle karşılaşmalarını filme aldı.

Grup, önce konteyneri bir halat yardımıyla gemilerine yaklaştırdı. Yeterince yaklaşır yaklaşmaz, inanılmaz bir keşifle karşılaşmanın heyecanıyla konteyneri açtı ve içinden binlerce kutu çıktı.

Bu kutular, kimilerine göre o dönemin en son model iPhone cep telefonlarına aitti. Görüntülerde bir çoğunun suya düştüğü görülebiliyordu.

The seafarers onboard ship found a floating container. Cut it open and discovered palliatives of iPhone that is about to be drowned in the ocean. pic.twitter.com/Dd2j7kiUDp