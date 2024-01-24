İngiliz basınından çarpıcı iddia: ‘İncirlik’ten Gazze’ye bomba taşındı’
İncirlik Hava Üssü'nden kalkan bir ABD'ye ait askeri nakliye uçağının İsrail'e mühimmat taşıdığı iddia edildi. Öne sürülen iddiaya göre, İtalya'daki bombaların İncirlik ve Kıbrıs üzerinden İsrail'e taşındığı ifade edildi.
İngiltere merkezli Declassified UK isimli araştırmacı gazetecilik kuruluşu, ABD'ye ait C-130 askeri nakliye uçağının "İncirlik Hava Üssü'nden Gazze'ye bomba taşınmasına" yardımcı olduğunu öne sürdü.
Uçağın seyahat bilgilerini sosyal medya hesabında paylaşan Declassified UK, "ABD Hava Kuvvetleri bir C-130 Hercules uçağını Türkiye'deki İncirlik üssünden İngiltere'nin Kıbrıs'ta bulunan ve İsrail'e silah tedarikinde kullanılan RAF Akrotiri üssüne gönderdi" ifadesinde bulundu.
"Amerikalılar, Kıbrıs'taki İngiliz üssüne ne bırakıyordu?" sorusu soran Declassified UK, aynı uçak hakkında "önceki gün "İsrail'in Gazze'yi bombalamak için kullandığı F-16 savaş uçaklarına bomba depolayan ABD 31. Mühimmat Filosu'na ev sahipliği yapan İtalya'daki Aviano üssündeydi" dedi.
Declassified UK, "ABD C-130 askeri nakliye uçağı sadece bir saat sonra Türkiye'deki İncirlik'e geri döndü" sözlerini ifadesine ekledi.
?? On Thursday last week, the US Air Force flew a C-130 Hercules from Incirlik base in Turkey to Britain's base on Cyprus, RAF Akrotiri, which is being used to supply weapons to Israel.— Declassified UK (@declassifiedUK) January 23, 2024
The C-130 military transport aircraft can carry a payload of 4,000lb.
The previous day… pic.twitter.com/KHpneZ747x
Declassified UK daha önce, "RAF tarafından işletilen bir A400M askeri nakliye uçağı Tel Aviv'e iniş yaptı. İngiliz ordusu İsrail'e gönderdiği onlarca uçağın ne taşıdığını açıklamayı reddediyor" paylaşımında bulunmuştu.
?? Yesterday afternoon an A400M military transport aircraft—operated by RAF—landed in Tel Aviv.— Declassified UK (@declassifiedUK) November 19, 2023
It can carry 116 soldiers, a Chinook heli + a payload of 37 tonnes.
UK military is refusing to divulge what the dozens of aircraft it has sent to Israel are carrying onboard. pic.twitter.com/vGa7apHTt8
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