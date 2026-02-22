İhvancı Hamas yaşamını yitiren liderlerinin ardından geçici liderini seçiyor, Hayya ve Meşal önde: Meşal, Türkiye Hizbullahı ile etkin çalışıyordu

Filistin merkezli ihvancı-militarist örgüt Hamas; üst düzey yöneticilerinin İsrail’in hava saldırılarıyla yaşamını yitirmesinin ardından geçici bir komite tarafından yönetiliyordu. Militarist-ihvancı örgütün eski siyasi büro başkanı (lideri) İsmail Haniye, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’ın seçimlerin ardından görevine başlama törenine katılmak için gittiği İran’ın başkenti Tahran’da 31 Temmuz 2024’te İsrail’in düzenlediği hava saldırısı sonucu yaşamını yitirdi.

YÖNETİM İÇİN GEÇİCİ KOMİTE KURULDU

Haniye’nin ardından ise örgütün Gazze Şeridi lideri olarak görev yapan Yahya Silvar, genel liderliğe ve siyasi büro başkanlığına getirildi. Bununla birlikte Silvar’ın Gazze Şeridi’nde bulunması nedeniyle örgüt karar almayı kolaylaştrmak amacıyla merkezinin bulunduğu Katar’ın başkenti Doha’da 5 kişiden oluşan “Hamas Geçici Komitisi”ni kurdu. Komitede; Hamas Şura Başkanı Muhammed İsmail Derviş, Hamas Filistin Diasporası lideri Halid Meşal, Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Halil Hayya, Batı Şeria Temsilcisi Zahir Cebarin ve kimliği güvenlik nedeniyle gizli tutulan Siyasi Büro Sekreteri bulunuyordu.

LİDERLİK İÇİN SEÇİM SÜRECİ BAŞLADI

İlk başta çift merkezle yönetilmesi kararlaştırılırken, Yahya Sinvar da 16 Ekim 2024’te İsrail Savunma Kuvvetleri birlikleri tarafından Refah’ta öldürüldü. Bu ölümün ardından ise örgütün yöneticiliğini geçici komsiyon üstlendi. Ancak Haniye ve Sinvar’ın yaşamını yitirmesiyle boşalan örgüt liderliğinin belirlenmesi için geçici komitenin seçime gitme kararı aldığı öğrenildi. Yabancı kaynakların aktardığına göre; seçim Filistin’in Gazze kentinde, İsrail işgali altındaki Batı Şeria’da ve Hamas’ın etkin olduğu diğer bölgelerde düzenleniyor. Gazze’deki seçim gizli gerçekleşirken, diğer bölgelerde tamamlanıp tamamlanmadığı ise bilinmiyor.

MEŞAL’İN SEÇİMDE ÖNDE OLMASI TÜRKİYE AÇISINDAN KRİTİK...

Kaynaklar ayrıca seçimde diaspora lideri Halid Meşal ile siyasi büro başkan yardımcısı Halil Hayya’nın önde olduğunu belirtiyor. Böylece seçim Türkiye açısından da önemli bir duruma geliyor; çünkü Türkiye Meşal’in yurt dışı çalışmalarında en etkin olduğu ülke. Bu kapsamda en dikkat çeken konu ise Türkiye Hizbullahı ile Meşal arasındaki işbirliği. Türkiye Hizbullahı’nın siyasi kolu HÜDA PAR ile medrese yapılanması İttihadululema’nın Meşal’le yakın bir ilişkisi bulunuyor.

İTTİHADULULEMA’NIN İKİ KONFERANSINA KATILDI

İlişkiler temelinde dikkat çeken ilk etkinlik, İttihadululema’nın öncelik ettiği 2021’de İstanbul’da düzenlenen “Kudüs öncüleri kılıcımızı taşıyor” konferansıydı. Konferansa Haniye ile Meşal konuşmacı olarak katıldı. Bu konferansın ardından dikkat çeken bir diğer temas ise İttihadululema’nın Ekim 2023’te Diyarbakır’da düzenlediği “8. Alimler Buluşması Çalıştayı”ydı. Çalıştaya HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu direkt katılırken, Meşal da çevrimiçi olarak bağlandı.

HİZBULLAH’A KATAR’A GİTMİŞTİ

Söz konusu çalıştayın ardından ise İttihadululema’dan dikkat çeken bir hamle geldi. İttihadululema Genel Başkanı ve Türkiye Hizbullahı’nın eski İran sorumlusu Enver Kılıçarslan, genel başkan yardımcısı Suat Yaşasın, genel sekreter Muhammed Özer ve yönetim kurulu üyesi Abdulkuddüs Yalçın; Ocak 2024’te Doha’da Meşal’le görüştü.

MEŞAL’İN TBMM’DE KONUŞMASI İÇİN ÇALIŞMIŞLARDI

Haniye’nin İsrail tarafından öldürülmesinin ardından HÜDA PAR ve İttihadululema birçok doğu kentinden eylemler düzenlemişti. Bununla birlikte o dönem, 15 Ağustos 2024’te TBMM Genel Kurulu’nda Filistin için özel bir oturum yapılması gündemdeydi. Bu kapsamda HÜDA PAR Gaziantep Milletvekili Şehzade Demir; “Hamas Siyasi Büro Başkanlığı’na geçici atanan Halid Meşal’in Gazze halkını temsilen Mahmut Abbas (Filistin Devlet Başkanı) ile beraber TBMM’ye davet edilerek Meclis’e hitap etmesi yerinde olacaktır” çağrısı gelmişti.

Ancak söz konusu oturumda sadece Mahmut Abbas konuştu. Bunun üzerine Demir; “Bizi tatmin etmedi. Filistin davasında şu anda bedel ödeyen, bütün direnişi göğüsleyen, sırtlayan Hamas yetkililerinin de burada olması arzumuzdu. Halid Meşal’in burada olmasını isterdik ama muhtemelen buna imkan olmadı. Bu bizim eksik gördüğümüz bir taraftı” açıklamasında bulunmuştu.

HAMAS BÜROSUNUN TÜRKİYE’YE TAŞINMASI İÇİN TEMASA GEÇTİĞİ İDDİA EDİLMİŞTİ

2024’ün son çeyreğinde ise gündeme dikkat çeken bir iddia geldi. O dönem Arap meydayasında yer alan iddialara göre; ABD Kongresi, dönemin ABD Başkanı Joe Biden yönetimini Doha’daki siyasi bürosunun kapatılmasını, varlıkları ile fonlarının durdurulmasını ve Hamas’ın bazı liderlerinin ABD’de yargılanmak üzere teslim edilmesini istemeye çağırdı.

Bu kapsamda Hamas yetkilileri Katar yönetiminden bu yönde resmi bir talebin olmadığını; ancak ABD’nin bu yönde bir talebi olduğu konusunda bilgilendirildiklerini açıkladı. Bu kapsamda Hamas yetkililerinden Ebu Merzuk Rusya’nın başkenti Moskova’yı, Usame Hamdan Moritanya’yı ziyaret etti. İran, Irak, Cezayir, Lübnan ve Ürdün ile de konuya ilişkin temasa geçildiği belirtildi. Halid Meşal’in ise eş zamanlı olarak ‘Türkiye ile temasa geçtiği’ öne sürüldü.