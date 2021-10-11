IMF Başkanı Georgieva'nın kaderini belirleyecek IMF kurul kararı bugün açıklanabilir

11 Ekim 2021 Pazartesi, 10:15

Georgieva hakkındaki kararın bugün açıklanması beklenirken, IMF ve Dünya Bankası'nın bir hafta süren ortak yıllık toplantısı da bugün başlayacak.

Dünya Bankası'nın bazı faaliyetleri hakkında yürütülen bir incelemede aralarında IMF'nin şu anki başkanının da bulunduğu üst düzey yöneticilerin bazı raporlarda Çin lehine değişiklik yapılması için geçtiğimiz yıllarda çalışanlara baskı yaptığı tespit edilmişti.

İnceleme raporuna göre, 2017-2019 yıllarında Dünya Bankası'nın CEO'su olan Georgieva ve danışmanı Simeon Djankov'un çalışanlara Çin'in 2018 İş Kolaylığı raporundaki verilerinde değişiklik yapmaları ve Çin'in puanlarını artırmaları yönünde baskı uyguladıkları belirtilmişti. Çin'in 2017 Ekim'de yayımlanan "2018 İş Kolaylığı" raporundaki sıralaması, veri metodolojisinde yapılan değişiklerden sonra raporun taslağındaki sıralamasına kıyasla yedi sıra yükselerek 78'e çıkmıştı.

IMF'nin açıklamasına göre IMF icra kurulu, dün Georgieva ve ona karşı iddialarda bulunan hukuk şirketiyle yaptığı görüşmede "önemli aşama kaydetti" ve nihai değerlendirmenin yapılmasında sona yaklaştı.

IMF'nin 24 üyeli icra kurulu, Georgieva'nın kaderini belirleyecek kararı vermek için bugün tekrar toplanmayı planlıyor.

Konuya yakın kaynaklardan biri, IMF başkanının kurul tarafından aklanacağına emin olduğunu belirtti.