İngiliz basınından 'Türkiye, 9 yıl sonra Mısır'a büyükelçi atıyor' iddiası

06 Nisan 2022 Çarşamba, 12:50

Middle East Eye'a konuşan iki Türk yetkili; Türkiye'nin, yaklaşık dokuz yıldır boş olan Kahire büyükelçiliği makamını doldurmak için yeni bir diplomat atamaya karar verdiğini duyurdu.

Yetkililere göre bu isim, 2015-2020 yılları arasında Türkiye'nin İslam İşbirliği Teşkilatı temsilcisiliğini yapan Salih Mutlu Şen. Habere göre, Şen'in atamasını Mısır makamlarına bildiren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kahire yönetiminden onay bekliyor.

POLİTİKA DEĞİŞİKLİĞİ

Türkiye ve Mısır arasındaki diplomatik ilişkiler, Müslüman Kardeşler örgütünün siyasi temsilcisi ve eski Mısır Devlet Başkanı Muhammed Mursi'nin 2013 yılında Mısır eski Genelkurmay Başkanı ve şimdiki Cumhurbaşkanı Abdül Fettah el-Sisi tarafından devrilmesinden bu yana en alt seviyede seyrediyordu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, darbe sonrası Müslüman Kardeşler liderlerine ve üyelerine yönelik insan hakları ihlallerini sesli bir şekilde eleştirmişti. Ancak Türkiye'nin Mısır politikasında son dönemde önemli değişiklikler meydana geldi.

Türkiye, Mısır ile ilişkileri düzeltmek adına geçen yıl Mısır'ın NATO ile ortak faaliyet yürütmesine karşı masada tuttuğu vetoyu kaldırmış ve Müslüman Kardeşler'e ait İstanbul merkezli televizyon kanallarının yayınlarına son verdi. Türkiye ve Mısır arasında geçen yıl ikili ilişkileri düzeltmeyi amaçlayan iki tur görüşme gerçekleştirildi.

SALİH MUTLU ŞEN KİMDİR?

1988 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun olan Salih Mutlu Şen, 1991'de London School of Economics'te Siyasal Bilimler alanında yüksek lisansını tamamladı.

1992 yılında Dışişleri Bakanlığı'na giren Şen, 2008-2012 yılları arasında Cidde Başkonsolosluğu, 2012-2014 yılları arasında ise elçi unvanı ile Birleşmiş Milletler nezdinde Türkiye Daimi Temsilci Yardımcısı olarak görev yaptı.

2014 yılında Dışişleri Bakanlığı Doğu Avrupa Genel Müdür Yardımcılığı'nda daire başkanı, 2014-2015 yılları arasında ise Ortadoğu Genel Müdür Yardımcısı olan Şen, 24 Temmuz 2015 - Ocak 2020 tarihleri arasında Türkiye'nin İslam İşbirliği Teşkilatı nezdindeki Daimi Temsilciliği görevini yürüttü.

Evli ve 1 çocuk babası olan, İngilizce ve Farsça bilen Şen, Dış Politika Danışma Kurulu üyesidir.