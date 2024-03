İngiltere alarma geçti: '11 Eylül'den bu yana en yüksek seviyede'

Yayınlanma: 04.03.2024 - 11:45

Güncelleme: 04.03.2024 - 11:45

The Mail on Sunday, Ortadoğu'daki çatışmaların yol açtığı "aşırılık yanlısı faaliyetlerde görülen artış" nedeniyle terör saldırısı tehlikesine dair siyasetçilerin giderek daha fazla uyarıldığını bildirdi.

İddiaya göre, son brifinglerden haberdar olan bir milletvekili, The Mail on Sunday'e verdiği röportajda, "Aşırılık yanlısı söylemlerin seviyesi standartların ötesinde. Bu, gittikçe artığını gördükleri bir şey" dedi.

Independent Türkçe'nin aktardığına göre, son iki hafta içinde alınan istihbarata atıfta bulunan siyasetçi sözlerine şöyle devam etti:

"2001'de İkiz Kuleler yıkıldığında olduğu gibi, nefrette büyük bir artış oldu."

İddialar, hükümetin terörle mücadele düzenlemelerini inceleyen bağımsız komiteden olan Kral'ın Danışmanı Jonathan Hall'un İsrail-Filistin çatışmasının "demokrasi için bir risk" oluşturduğunu söylemesinden birkaç gün sonra geldi.

Times Radio'ya konuşan Jonathan Hall şöyle demişti:

"Geçen hafta gördüğünüz gibi, milletvekilleri [parlamentoya] gelmeye korkuyorlardı. Görünüşe göre aldıkları tehditler nedeniyle parlamentodaki davranışlarını değiştirmek istiyorlar. Eğer bunlar hükümetin işleyiş biçimini ve milletvekillerinin çalışma şeklini etkilemek için yapılıyorsa, o zaman aslında bu terörizm kapsamına girmeye başlar ve hatta terörle mücadele müdahalesi gerektirebilir."

Ekim 2021'de Southend West'in Muhafazakar Parti Milletvekili David Amess, seçim bölgesi olan Essex'te seçmenleriyle yaptığı görüşme sırasında bıçaklanarak öldürülmüştü. Saldırı, bir Britanya İslam Devleti sempatizanı tarafından gerçekleştirilmiş ve parlamentonun Suriye'de hava saldırıları düzenlenmesi için oylama yaptığı sıralarda meydana gelmişti.

Bundan sadece 5 yıl önce sağcı bir terörist, Batı Yorkshire'daki Birstall'da İşçi Partisi milletvekili Jo Cox'u önce vurup ardından defalarca bıçaklayarak öldürmüştü.

Halihazırda terörizm tehdit seviyesi "önemli" diye belirlenmiş durumda ancak The Mail on Sunday, milletvekilleri arasında seviyenin "ciddi"ye yükseltilmesi gerektiğine dair endişeler olduğunu bildirdi. Bu endişeler, aşırılık yanlısı söylemlerin 11 Eylül 2001'de New York'ta gerçekleşen terör saldırısından bu yana en yüksek seviyeye ulaşmasıyla bağlantılı.

Başbakan Rishi Sunak, geçen hafta yaptığı konuşmada, aşırılık yanlılarının "bizi parçalamaya" çalıştığı uyarısında bulunmuş ve ülkeyi bu zehri yenmek için birlik olmaya çağırmıştı.

Başbakan'ın yorumları, Rochdale ara seçimlerinde kampanyasını Gazze'deki çatışmaya odaklayan İşçi Partisi milletvekili George Galloway'in seçilmesinin ardından geldi.

Sunak, Rochdale ara seçimlerinde "7 Ekim'de yaşananların dehşetini görmezden gelen, Hizbullah'ı yücelten ve Nick Griffin'in desteklediği bir adayın geri dönmesinin endişe verici" olduğunu söyledi.

Galloway "aşırılıktan nefret ettiğini" ve kendisini kimin desteklediğinden "sorumlu olmadığını" söyledi.

Başbakan o zamandan bu yana halkı radikalizmden uzaklaştırmaya çalışan "Prevent programına olan desteğini iki katına çıkarma" sözü verdi ve Birleşik Krallık İçişleri Bakanlığı'na nefret yayan vaizlerin Britanya'ya girişini engellemek için mevcut yasaları kullanma talimatı verdi.