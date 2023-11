İngiltere'de İçişleri Bakanı görevden alındı: Başbakan'ı suçladı

İngiltere'de nefret söylemleriyle bilinen ve son olarak Filistin ile dayanışma gösterilerine izin verildiği için polis teşkilatını suçlayan İçişleri Bakanı Suella Braverman görevden alınmıştı. Eski Bakan yaptığı açıklamada Başbakan Sunak'ı suçladı.

Braverman, İngiltere Başbakanı Sunak tarafından görevden alınmasının ardından X hesabından paylaştığı mektupta, Başbakan'a yönelik sert eleştirilerde bulundu.

My letter to the Prime Minister pic.twitter.com/7OBzaZnxr2