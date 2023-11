İngiltere'de İşçi Partili gölge bakan istifa etti: 'Gazze'de ateşkes' istedi

İngiltere'de ana muhalefet İşçi Partisi milletvekili Imran Hussain, Gazze'de 'güçlü bir biçimde ateşkesi savunabilmek için' Çalışanlar İçin Yeni Anlaşmadan Sorumlu Gölge Bakanlık görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Imran Hussain, sosyal medya platformu X (eski adıyla Twitter) hesabından parti lideri Keir Starmer'a hitaben yazdığı istifa mektubunu paylaşarak gölge bakanlıktan istifasını duyurdu. 8 yıla yakın süredir partinin farklı gölge bakanlıklarında görev yaptığını belirten Hussain, Starmer'ın İsrail-Filistin çatışmaları konusundaki açıklamaları ve Gazze'de ateşkes karşıtı söylemleri nedeniyle istifa ettiğini bildirdi.

Imran Hussain, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin de çağrıda bulunduğu üzere ateşkesi güçlü bir şekilde savunabilmek istiyorum. Bunu tamamıyla yapabilmek için bu akşam İşçi Partisi'nin gölge bakanlığından ayrılıyorum"

İşçi Partisi'nin gelecekte iktidara gelmesi halinde işçi haklarını geliştirmek adına partiye desteğini sürdüreceğini belirten Hussain, "Ancak geçen haftalar, benim Gazze'de devam eden insani krize bakış açımın sizin benimsediğiniz tutumdan oldukça farklı olduğunu ortaya çıkardı" değerlendirmesini yaptı.

Çatışmaların yaşandığı son bir ayda 10 binin üzerinde Filistinli ile 1400 İsraillinin öldürüldüğünü kaydeden Hussain, Gazze'de abluka ve ayrım gözetmeden yapılan saldırılar devam ettikçe bu sayıların daha da artacağına dikkati çekti.

Hussain açıklamasında, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in "Gazze, çocuklar için mezarlığa dönüştü" sözlerine atıfla, "Bu kriz daha da büyürken BM Genel Sekreteri'nin, BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri'nin, BM kurumlarının, birçok hükümetin, Oxfam, Save The Children ve Uluslararası Af Örgütü gibi sivil toplum örgütlerinin savunduğu insani ateşkes talebinin güçlü bir destekçisi olmak istiyorum" ifadelerine yer verdi.

"Şu anki konumum göz önüne alındığında bunu ön sıralarda yapamayacağım açık" ifadelerini kullanan Hussain, akan kanın durması, Gazze'ye yardımların ulaşması ve İsrailli esirlerin evlerine dönmesi için ateşkesin hayati olduğunu belirtti.

Gazze'de yaşananları 'İnsani felaketten öte' şeklinde nitelendiren Hussain, bölgeye su, gıda, enerji ve ilaç girişlerini kesmenin toplu cezalandırma ve uluslararası hukuk ile Cenevre Konvansiyonu'nun ihlali olduğunu vurguladı.

Starmer'ın Gazze'ye su, gıda ve enerji girişini kesme konusunda İsrail'e hak verdiği radyo programını hatırlatan Hussain, "İkimiz de kan dökülmesini durdurmak istesek de partinin daha da ileri gitmesi ve ateşkes çağrısı yapması gerektiğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Hussain, bir ülkenin kendisini savunurken sivilleri korumak, uluslararası hukuku ihlal etmemek ve savaş suçları işlememek yükümlülüğü bulunduğunu belirterek şöyle konuştu:

"BM Genel Sekreteri'nin de belirttiği gibi sivillerin korunması için insani ateşkesin sağlanması ile İsrailliler ve Filistinliler için iki devletli çözüm başlığı altında barışı sağlayacak kalıcı bir girişimin hayata geçirilmesi yolunda arka sıralardan baskı yapmaya devam edeceğim"

I want to be able to strongly advocate for a ceasefire, as called for by the UN General Secretary. In order to be fully free to do so, I have tonight stepped down from Labour's Frontbench.



