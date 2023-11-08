İngiltere'de İşçi Partili gölge bakan istifa etti: 'Gazze'de ateşkes' istedi

Yayınlanma: 08.11.2023 - 09:52

Güncelleme: 08.11.2023 - 09:52

İngiltere'de ana muhalefet İşçi Partisi milletvekili Imran Hussain, Gazze'de 'güçlü bir biçimde ateşkesi savunabilmek için' Çalışanlar İçin Yeni Anlaşmadan Sorumlu Gölge Bakanlık görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Imran Hussain, sosyal medya platformu X (eski adıyla Twitter) hesabından parti lideri Keir Starmer'a hitaben yazdığı istifa mektubunu paylaşarak gölge bakanlıktan istifasını duyurdu. 8 yıla yakın süredir partinin farklı gölge bakanlıklarında görev yaptığını belirten Hussain, Starmer'ın İsrail-Filistin çatışmaları konusundaki açıklamaları ve Gazze'de ateşkes karşıtı söylemleri nedeniyle istifa ettiğini bildirdi.

'BAKIŞ AÇIMIN SİZİN TUTUMUNUZDAN ÇOK FARKLI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI'

Imran Hussain, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin de çağrıda bulunduğu üzere ateşkesi güçlü bir şekilde savunabilmek istiyorum. Bunu tamamıyla yapabilmek için bu akşam İşçi Partisi'nin gölge bakanlığından ayrılıyorum"

İşçi Partisi'nin gelecekte iktidara gelmesi halinde işçi haklarını geliştirmek adına partiye desteğini sürdüreceğini belirten Hussain, "Ancak geçen haftalar, benim Gazze'de devam eden insani krize bakış açımın sizin benimsediğiniz tutumdan oldukça farklı olduğunu ortaya çıkardı" değerlendirmesini yaptı.

'ATEŞKES TALEBİNİN GÜÇLÜ BİR DESTEKÇİSİ OLMAK İSTİYORUM'

Çatışmaların yaşandığı son bir ayda 10 binin üzerinde Filistinli ile 1400 İsraillinin öldürüldüğünü kaydeden Hussain, Gazze'de abluka ve ayrım gözetmeden yapılan saldırılar devam ettikçe bu sayıların daha da artacağına dikkati çekti.

Hussain açıklamasında, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in "Gazze, çocuklar için mezarlığa dönüştü" sözlerine atıfla, "Bu kriz daha da büyürken BM Genel Sekreteri'nin, BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri'nin, BM kurumlarının, birçok hükümetin, Oxfam, Save The Children ve Uluslararası Af Örgütü gibi sivil toplum örgütlerinin savunduğu insani ateşkes talebinin güçlü bir destekçisi olmak istiyorum" ifadelerine yer verdi.

'GAZZE'DE YAŞANANLAR İNSANİ FELAKETTEN ÖTE'

"Şu anki konumum göz önüne alındığında bunu ön sıralarda yapamayacağım açık" ifadelerini kullanan Hussain, akan kanın durması, Gazze'ye yardımların ulaşması ve İsrailli esirlerin evlerine dönmesi için ateşkesin hayati olduğunu belirtti.

Gazze'de yaşananları 'İnsani felaketten öte' şeklinde nitelendiren Hussain, bölgeye su, gıda, enerji ve ilaç girişlerini kesmenin toplu cezalandırma ve uluslararası hukuk ile Cenevre Konvansiyonu'nun ihlali olduğunu vurguladı.

'ARKA SIRALARDAN BASKI YAPMAYA DEVAM EDECEĞİM'

Starmer'ın Gazze'ye su, gıda ve enerji girişini kesme konusunda İsrail'e hak verdiği radyo programını hatırlatan Hussain, "İkimiz de kan dökülmesini durdurmak istesek de partinin daha da ileri gitmesi ve ateşkes çağrısı yapması gerektiğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Hussain, bir ülkenin kendisini savunurken sivilleri korumak, uluslararası hukuku ihlal etmemek ve savaş suçları işlememek yükümlülüğü bulunduğunu belirterek şöyle konuştu:

"BM Genel Sekreteri'nin de belirttiği gibi sivillerin korunması için insani ateşkesin sağlanması ile İsrailliler ve Filistinliler için iki devletli çözüm başlığı altında barışı sağlayacak kalıcı bir girişimin hayata geçirilmesi yolunda arka sıralardan baskı yapmaya devam edeceğim"

I want to be able to strongly advocate for a ceasefire, as called for by the UN General Secretary. In order to be fully free to do so, I have tonight stepped down from Labour's Frontbench.



My letter below: pic.twitter.com/u47KMVNhxt — Imran Hussain MP (@Imran_HussainMP) November 7, 2023

'DAHA KAÇ BİN MASUM FİLİSTİNLİNİN KATLEDİLMESİ GEREKİYOR?'

İşçi Partili Hussain, 24 Ekim'de yapılan parlamento oturumunda Dışişleri Bakanı James Cleverly'ye, "Bu hükümetin (Gazze'deki) bu vahşeti ve katliamı kınaması için daha kaç bin masum Filistinlinin katledilmesi gerekiyor?" diye sormuştu.

Gölge kabine, İngiltere, Kanada, Yeni Zelanda, Avustralya gibi ülkelerde görülen, muhalefet partisinin oluşturduğu alternatif bakanlar kuruludur. Gölge kabine, iktidar partisinin seçtiği bakanları denetler ve güncel politikalara karşı senaryolar üreterek önerilerde bulunur.

BELEDİYE MECLİS ÜYELERİ DE İSTİFA ETTİ

İşçi Partisi lideri Starmer, İsrail-Filistin çatışmalarının başladığı 7 Ekim'den bu yana ateşkes çağrısı yapmamakla ve İsrail'e koşulsuz destek vermekle eleştiriliyor.

Starmer'ın LBC radyosunda katıldığı programda İsrail'in Gazze'ye su, gıda ve enerji girişini kesmesine yönelik soruya verdiği, "İsrail'in bunu yapma hakkı var. Bu devam eden bir süreç. Tabii ki her şey uluslararası hukuka uygun olmalı" cevabı da parti içinde eleştirilmişti.

Parti, bu sözlerle ilgili yaptığı açıklamada, Starmer'ın üst üste sorulan sorulara yanıt verdiği ve bu ifadelerin İsrail'in kendisini savunmasına yönelik soru için kullanıldığını belirtmişti. Starmer da Galler'de yaptığı bir cami ziyaretinin ardından sözleriyle ilgili, "İsrail'in su, gıda, enerji ve ilaçların girişini kesmesini hiçbir zaman haklı bulmadığımı açıkça ifade ettim. Uluslararası hukuka uyulmalıdır" açıklamasını yapmıştı.

Parti üst yönetiminin İsrail lehine açıklamaları ve ateşkes çağrısında bulunmamasına en büyük tepki ise belediye meclis üyelerinden geldi. Oxford'da meclis çoğunluğunu kaybeden İşçi Partisi'nin Burnley'deki meclis başkanı dahil 11 meclis üyesi istifa etti. Ülke genelinde İşçi Partisi'nden istifa eden belediye meclis üyelerinin sayısı 30'u aştı.