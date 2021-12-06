İngiltere'de uyuşturucu kullananların pasaportlarına el konulacak

06 Aralık 2021 Pazartesi, 14:40

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, bu hafta hükümet tarafından açıklanması beklenen 10 yıllık uyuşturucuyla mücadele strateji planı kapsamında, şehir merkezindeki suç çetelerinin küçük yerleşim yerlerine uyuşturucu arzını önlemek için geniş çaplı operasyonlar yapılacak.

POLİS MÜŞTERİLERE ULAŞABİLECEK

Tasarıya göre, uyuşturucu çetelerinin kullandıkları kara yolu ve demir yolu ağları hedef alınacak, tutukluluk sonrası polis uyuşturucu satıcısının telefonundan müşterilerine mesaj göndererek, onlardan uyuşturucudan uzak durmalarını isteyebilecek.

Böylece kullanıcılara uyuşturucu satın aldıklarında polisin neler olduğunu bildiği mesajı verilerek, gizli kalma hissinin ortadan kaldırılabilmesi planlanıyor.

Uyuşturucu kullanımıyla mücadele etme kapsamında suçlu bulunanların pasaportlarına ve ehliyetlerine de el konulabilecek.

HÜKÜMET KARARLI

Konuya ilişkin Sun gazetesine konuşan Başbakan Johnson, hükümetin "uyuşturucuyla mücadelede kesinlikle kararlı" olduğunu belirtti.

Uyuşturucuların "toplum ve İngiltere'de büyüyen çocuklar için kötü olduğunu" kaydeden Johnson, rehabilitasyon seçeneği sunarak, suçluları "tekrar tekrar" gözaltına alma ve uyuşturucuya bağlı suçlara karıştıkları için "tekrar tekrar" hapishaneye gönderme döngüsünü kırmak istediklerini dile getirdi.

TOPLUMA MALİYETİ 20 MİLYAR STERLİN

İçişleri Bakanlığı verilerine göre, İngiltere'de hırsızlık faillerinin yarısından fazlasını oluşturan yaklaşık 300 bin kişinin uyuşturucu bağımlısı olduğu kaydediliyor. Uyuşturucuların topluma toplam maliyetinin ise yılda yaklaşık 20 milyar sterlin olduğu değerlendiriliyor.