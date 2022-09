Instagram yeni özellik deniyor

Sosyal medya danışmanı Matt Navarra tarafından fark edilen bu yeni özellikle birlikte kullanıcılara başka bir “ara uygulama” kullanmalarına gerek kalmadan beğendikleri bir gönderiyi profillerinde paylaşma imkanı sunulacak.

The Verge’de yer alan habere göre konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Meta sözcüsü Seine Kim, “Kullanıcılarımız daha önceden de beğendikleri bir gönderiyi ‘hikayeler’de yeniden paylaşabiliyordu. Benzer şekilde şimdi de gönderileri kendi profillerinde yeniden paylaşabilmeleri için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bunun orijinal içerik üreticileri için de bir fırsat yaratabileceğini düşünüyoruz” açıklamasında bulundu.

