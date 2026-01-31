İran: ABD ile müzakereler için zemin hazırlığı devam ediyor

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, medyada yapay olarak oluşturulan savaş algısının aksine, müzakereler için bir yapı oluşturulması sürecinin ilerlediğini ifade etti. Laricani, ülkesinin tehdit altında müzakereye başlamayacağını da vurguladı.