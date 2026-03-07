İran’dan İsrail’e yeni saldırı dalgası: Hipersonik ve balistik füzeler devrede

İran Devrim Muhafızları Ordusu (IRGC), füze ve insansız hava araçlarının kullanıldığı yeni bir saldırı dalgası başlatıldığını duyurdu.

İran devlet medyasında yayımlanan kısa açıklamada, saldırıların askeri hedefler ile askeri destek merkezlerine yönelik olduğu belirtildi.

Devrim Muhafızları Ordusu, operasyon kapsamında hipersonik Fettah füzesi ile Emad balistik füzelerinin kullanıldığını açıkladı.

Füze ve drone unsurlarının birlikte kullanıldığı saldırının, yürütülen operasyonların 25’inci dalgası olduğu ifade edildi.

“SALDIRI OLMAZSA HEDEF ALMAYACAĞIZ”

Öte yandan, Devrim Muhafızları Ordusu’na bağlı Hatem el-Enbiya Karargâhı, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’ın açıklamalarının ardından komşu ülkelere yönelik yeni bir değerlendirme yaptı.

Devlet medyasında yayımlanan açıklamada, İran’ın komşu ülkelerin egemenliğine ve ulusal çıkarlarına saygı duyduğu vurgulandı.

Açıklamada, İran’ın şu ana kadar komşu ülkelere karşı herhangi bir saldırı gerçekleştirmediği belirtilerek şu ifadeler kullanıldı:

“Cumhurbaşkanının açıklamalarının ardından silahlı kuvvetler bir kez daha komşu ülkelerin çıkarlarına ve egemenliğine saygı duyduğunu ilan etmektedir. Bugüne kadar bu ülkelere karşı herhangi bir saldırı gerçekleştirilmemiştir.”