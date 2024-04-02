İran destekli gruplara hava saldırısı

Yayınlanma: 02.04.2024 - 09:06

Güncelleme: 02.04.2024 - 09:06

AA’nın yerel kaynaklardan aldığı bilgiye göre, aidiyeti bilinmeyen savaş uçakları, Dera’nın batısındaki Mariye köyünde, Beşşar Esedd rejimi saflarındaki İran destekli gruplara saldırı düzenledi. Saldırıda İran destekli gruplara ait bir karargah hedef alındı.

Suriye rejimine yakın sosyal medya hesapları ise, Dera ilinin Mariye köyü yakınlarındaki saldırıları, İsrail’e ait savaş uçaklarının düzenlediğini iddia etti. Söz konusu saldırıya ilişkin, İsrail tarafından ve Suriye rejiminden henüz açıklama yapılmadı.

İran'ın Şam Büyükelçiliği yerleşkesindeki konsolosluk binasına, dün akşam saatlerinde hava saldırısı düzenlenmişti.

Saldırıda konsolosluk ve çevresindeki binalar zarar görmüş, saldırıyı resmi olarak üstlenen olmamıştı.

Şam ve kırsalındaki bölgelerde, Suriye ordusu ile İran destekli terörist grupların yanı sıra Lübnan Hizbullah'ı unsurlarının da bulunduğu biliniyor.

İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman İran destekli gruplara ve Suriye ordusuna ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.