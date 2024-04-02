İran destekli gruplara hava saldırısı

Suriye'nin güneyindeki Dera ilinde varlığını sürdüren İran destekli gruplara, hava saldırısı gerçekleştirildi.

AA
Yayınlanma: 02.04.2024 - 09:06
İran destekli gruplara hava saldırısı
Abone Ol google-news

AA’nın yerel kaynaklardan aldığı bilgiye göre, aidiyeti bilinmeyen savaş uçakları, Dera’nın batısındaki Mariye köyünde, Beşşar Esedd rejimi saflarındaki İran destekli gruplara saldırı düzenledi. Saldırıda İran destekli gruplara ait bir karargah hedef alındı.

Suriye rejimine yakın sosyal medya hesapları ise, Dera ilinin Mariye köyü yakınlarındaki saldırıları, İsrail’e ait savaş uçaklarının düzenlediğini iddia etti. Söz konusu saldırıya ilişkin, İsrail tarafından ve Suriye rejiminden henüz açıklama yapılmadı.

İran'ın Şam Büyükelçiliği yerleşkesindeki konsolosluk binasına, dün akşam saatlerinde hava saldırısı düzenlenmişti.

Saldırıda konsolosluk ve çevresindeki binalar zarar görmüş, saldırıyı resmi olarak üstlenen olmamıştı.

Şam ve kırsalındaki bölgelerde, Suriye ordusu ile İran destekli terörist grupların yanı sıra Lübnan Hizbullah'ı unsurlarının da bulunduğu biliniyor.

İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman İran destekli gruplara ve Suriye ordusuna ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.


suriye haberleri İran haberleri

İlgili Haberler

ABD'nin Suriye'deki üssüne saldırı girişimi

ABD'nin Suriye'deki üssüne saldırı girişimi
İsrail, Suriye'de Şam Büyükelçisi'nin konutunu vurdu

İsrail, Suriye'de Şam Büyükelçisi'nin konutunu vurdu
İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı

İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

İYİ Parti'de art arda istifalar: İrem Yaman da duyurdu

İYİ Parti'de art arda istifalar: İrem Yaman da duyurdu
Günlük burç yorumları: 2 Nisan 2024 Salı Balık burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 2 Nisan 2024 Salı Balık burcu yorumu
Görevi devretti: Kırkağaç AKP'den CHP'ye geçti

Görevi devretti: Kırkağaç AKP'den CHP'ye geçti
Seçim sonuçlarına sevindiği için… Tuna Kiremitçi’nin TRT 2 ‘deki programı iptal edildi!

Seçim sonuçlarına sevindiği için… Tuna Kiremitçi’nin TRT 2 ‘deki programı iptal edildi!
Sadece 3 oy alabildi: Cumhuriyet tarihinin en az oy alan partisi belli oldu

Sadece 3 oy alabildi: Cumhuriyet tarihinin en az oy alan partisi belli oldu
2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü: İstanbul’da tarihi yapılar kırmızı ışıkla aydınlatılacak

2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü: İstanbul’da tarihi yapılar kırmızı ışıkla aydınlatılacak
Tek bir başlık öne çıktı... Yandaş gazeteler seçimi nasıl gördü?

Tek bir başlık öne çıktı... Yandaş gazeteler seçimi nasıl gördü?
Günlük burç yorumları: 2 Nisan 2024 Salı Yay burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 2 Nisan 2024 Salı Yay burcu yorumu