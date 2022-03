İran donanma komutanı yabancı güçleri Körfez sularından çekilmeleri konusunda uyardı

22 Mart 2022 Salı, 00:00

Press TV'nin haberine göre, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun (İDMO) donanma komutanı cumartesi günü, Körfez'in güvenliğinden bölge ülkelerinin sorumlu olduğunu kaydederek yabancı güçleri bölge sularından çekilmeleri konusunda uyardı.

İDMO Deniz Kuvvetleri Komutanı Ali Rıza Tengseri, yetkililer ve İDMO Donanma Üsleri komutanlarının katıldığı bir toplantıda yaptığı konuşmada, İDMO Donanması'nın birimlerini yerli üretim savunma donanımlarıyla ileriye taşıyarak Körfez, Hürmüz Boğazı ve Hint Okyanusu'nun kuzeyinde kontrolü artırdığını söyledi.

Tengseri, İranlı güçlerin ulusal çıkarları her yerde ve her zaman tam anlamıyla savunmakla yükümlü olduğunu ve İran'ın güvenliğine zarar vermeyi amaçlayan her türlü komplo veya fesatlığa karşı koyacağını sözlerine ekledi.

Tengseri ayrıca, bölgedeki İslam ülkeleri arasında kalıcı güvenlik sağlamak için birlik çağrısında bulundu ve bölgesel güvenliği "kırmızı çizgi" olarak nitelendirdi.

İran askeri ve sivil yetkilileri sürekli olarak yabancı güçlerin İran'ın güney sularından çekilmesi çağrısında bulunuyor.