İran-İsrail gerilimi tırmanıyor: Hürmüz Boğazı'nda yük gemisine baskın!

İran ile İsrail arasındaki gerilimin tırmanmasının ardından İran Devrim Muhafızları, Hürmüz Boğazı'nda Portekiz bandıralı MSC Aries adlı yük gemisini ele geçirdi.

Dış Haberler Servisi
Yayınlanma: 13.04.2024 - 13:03
İran-İsrail gerilimi tırmanıyor: Hürmüz Boğazı'nda yük gemisine baskın!
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İran Devrim Muhafızları, Hürmüz Boğazı'nda İsrailli milyarder Eyal Ofer'in sahibi olduğu Zodiac Group şirketine ait Portekiz bandıralı MSC Aries adlı yük gemisini ele geçirdi.

MSC Aries en son Cuma günü Dubai açıklarında Hürmüz Boğazı'na doğru ilerlerken tespit edilmişti. 

Gemi, bölgeden geçen İsrail'e bağlı gemiler için yaygın olan izleme verilerini kapatmıştı.

İstihbarat konularını görüşmek üzere isminin açıklanmaması koşuluyla konuşan İran savunma yetkilisi, baskın videosunu AP ile paylaştı. 

 

Videoda, İran Devrim Muhafızları geminin güvertesinde duran bir konteyner yığınının üzerine iple iniyor.

İran Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri Komutanı, İsrail'in BAE'deki varlığının Tahran tarafından bir tehdit olarak görüldüğünü söylemişti.

Komutan, gerekli görülmesi halinde İran'ın Körfez'in girişi olan Hürmüz Boğazı'nı kapatabileceğini ifade etmişti.


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