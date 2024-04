İran-İsrail gerilimi tırmanıyor: Hürmüz Boğazı'nda yük gemisine baskın!

İran Devrim Muhafızları, Hürmüz Boğazı'nda İsrailli milyarder Eyal Ofer'in sahibi olduğu Zodiac Group şirketine ait Portekiz bandıralı MSC Aries adlı yük gemisini ele geçirdi.

MSC Aries en son Cuma günü Dubai açıklarında Hürmüz Boğazı'na doğru ilerlerken tespit edilmişti.

Gemi, bölgeden geçen İsrail'e bağlı gemiler için yaygın olan izleme verilerini kapatmıştı.

İstihbarat konularını görüşmek üzere isminin açıklanmaması koşuluyla konuşan İran savunma yetkilisi, baskın videosunu AP ile paylaştı.

Video released of the Islamic Revolutionary Guard Corps hijacking the Portuguese-flagged container ship MSC ARIES.



The regime in Iran just kidnapped 20 Filipino sailors



