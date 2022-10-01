İran'da silahlı çatışmalar: 19 ölü
İran'ın Sistan-Belucistan eyaletinin Zahidan kentinde bir karakola düzenlenen silahlı saldırı sonrası başlayan çatışmalarda aralarında Devrim Muhafızları istihbarat komutanı Albay Ali Musevi’nin de bulunduğu 19 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.
İran devlet televizyonu, ülkenin güneydoğusunda bulunan Sistan-Beluçistan eyaletine bağlı Zahidan kentinde cuma namazı sonrası kentte bulunan karakola düzenlenen saldırının ardından İran güvenlik güçleri ile yaşanan silahlı çatışmada şu ana kadar 19 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.
İran devlet televizyonunun 'terör saldırısı' olarak verdiği haberde, Devrim Muhafızları Ordusu’nun Sistan-Beluçistan eyaleti istihbarat komutanı Albay Musevi’nin de hayatını kaybedenler arasında olduğu açıklandı.
Zahidan'da bir güvenlik görevlisi tarafından 15 yaşındaki bir kız çocuğuna cinsel istismarda bulunulduğuna ilişkin iddialar nedeniyle cuma namazı sonrası güvenlik güçlerine ait bir karakola saldırı düzenlenmiş, İran güvenlik güçleri ile silahlı gruplar arasında yaşanan çatışmada, bazı devlet bankaları, kamu binaları ve güvenlik güçlerine ait araçlar ateşe verilmişti.
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