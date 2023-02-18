İranlı kadın yüzlerce kişinin önünde başörtüsünü yere fırlattı

İran'ın başkenti Tahran'da, başörtüsü takmadığı için mühendisler odası yönetim kurulu adaylığı reddedilen kadın, yüzlerce kişinin önünde bir konuşma yaparak başörtüsünü yere fırlattı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18 Şubat 2023 - 11:21
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İranlı Zeynep Kazımpur, cuma günü Tahran İnşaat Mühendisleri Odasının yıllık toplantısında yaptığı konuşmada, "Adayların, başörtüsü yüzünden aday olmasına izin vermeyen meclisi tanımıyorum" dedi. 

Yönetim kurulu adaylığı, "Yasalara uygun şekilde başörtüsü takmadığı" gerekçesiyle reddedilen Kazımpur, yüzlerce kişinin önünde başörtüsünü yere fırlattı.

Salonda bulunanların Kazımpur'u alkışladıkları görüldü.

"HÜKÜMET ARTIK DAYATAMAZ..."

Videoyu sosyal medyada paylaşan bazı İranlı kullanıcılar, ülkedeki koşulların "ülke çapındaki ayaklanmalar öncesi döneme asla geri dönmeyeceğini" ve "hükümetin artık kadınlara başörtüsü dayatamayacağını" vurguladı.

Mahsa Amini'nin gözaltında öldürülmesinin ardından İran genelinde başlayan yoğun protesto dalgasından bu yana, birçok İranlı kadın kamuya açık alanlarda başörtülerini çıkardı ve hatta zorunlu başörtüsüne muhalefetin bir işareti olarak onları ateşe verdi.

Hafta başında, İran Milli Kütüphanesi'nin bazı üyeleri, çok sayıda kadının üyenin "zorunlu başörtüsüne uymadıkları gerekçesiyle" üyeliklerinin askıya alınmasını protesto etti .


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