İranlı kadın yüzlerce kişinin önünde başörtüsünü yere fırlattı

İranlı Zeynep Kazımpur, cuma günü Tahran İnşaat Mühendisleri Odasının yıllık toplantısında yaptığı konuşmada, "Adayların, başörtüsü yüzünden aday olmasına izin vermeyen meclisi tanımıyorum" dedi.

This is what bravery look like.

Iran I woman removed from the #IRI National Council For Engineering for not wearing hijab properly just removed her headscarf on stage.

She got applause for her act of civil disobedience. #IranRevoIution#MahsaAmini

