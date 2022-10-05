İranlı öğrenciler başörtülerini çıkarıp 'diktatöre ölüm' sloganları attı

İran’da başörtüsünü kurallara uygun takmadığı gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybeden Mahsa Amini için düzenlenen protestolara İranlı lise öğrencileri de katıldı.

cumhuriyet.com.tr
05 Ekim 2022 Çarşamba, 09:02
İranlı öğrenciler başörtülerini çıkarıp 'diktatöre ölüm' sloganları attı
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Öğrenciler, okulda başörtüsü takmayı reddederek başörtülerini çıkardı. Sosyal medyada paylaşılan bir görüntü ise dünyanın gündemine oturdu.

İranlı öğrenciler, sınıflarda bulunan Humeyni portresine karşılık başörtülerini çıkartarak orta parmak işareti yaptı.

Oda TV'de yer alan habere göre öğrenciler, daha sonra okulun kontrolünü ele alarak “Diktatöre ölüm” sloganlarını attı. Olaya müdahale etmek isteyen okul müdürü, kız öğrencileri tarafından okuldan dışarıya itildi.

Ülke çapında devam eden protestolarda 100’den fazla kişinin hayatını kaybettiği düşünülüyor.

OKUL MÜDÜRÜNÜ SLOGANLARLA KOVALADILAR

Dün de Tahran'da bir grup öğrenci, başlarını örtmeden okula giremeyeceklerini söyleyen okul müdürünü hep bir ağızdan bisharaf! (şerefsiz) diye bağırarak kovalamıştı.


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