İranlı öğrenciler başörtülerini çıkarıp 'diktatöre ölüm' sloganları attı
İran’da başörtüsünü kurallara uygun takmadığı gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybeden Mahsa Amini için düzenlenen protestolara İranlı lise öğrencileri de katıldı.
Öğrenciler, okulda başörtüsü takmayı reddederek başörtülerini çıkardı. Sosyal medyada paylaşılan bir görüntü ise dünyanın gündemine oturdu.
The girls took over their school and are chanting "death to the dictator"?? #Iran pic.twitter.com/s9MX8Dbsll— Sofia Ukraini (@SlavaUk30722777) October 4, 2022
İranlı öğrenciler, sınıflarda bulunan Humeyni portresine karşılık başörtülerini çıkartarak orta parmak işareti yaptı.
Oda TV'de yer alan habere göre öğrenciler, daha sonra okulun kontrolünü ele alarak “Diktatöre ölüm” sloganlarını attı. Olaya müdahale etmek isteyen okul müdürü, kız öğrencileri tarafından okuldan dışarıya itildi.
Ülke çapında devam eden protestolarda 100’den fazla kişinin hayatını kaybettiği düşünülüyor.
OKUL MÜDÜRÜNÜ SLOGANLARLA KOVALADILAR
Dün de Tahran'da bir grup öğrenci, başlarını örtmeden okula giremeyeceklerini söyleyen okul müdürünü hep bir ağızdan bisharaf! (şerefsiz) diye bağırarak kovalamıştı.
Wow!!!— Yashar Ali ?? ????? (@yashar) October 3, 2022
School girls without their hijabs confront and chase off a director of education.
They chant “Bisharaf!” towards the end which is a harsh insult in Persian meaning dishonorable and unethical. #MahsaAmini #ZhinaAmini pic.twitter.com/gXNjMtOHm7
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