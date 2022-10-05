İranlı öğrenciler başörtülerini çıkarıp 'diktatöre ölüm' sloganları attı

05 Ekim 2022 Çarşamba, 09:02

Öğrenciler, okulda başörtüsü takmayı reddederek başörtülerini çıkardı. Sosyal medyada paylaşılan bir görüntü ise dünyanın gündemine oturdu.

The girls took over their school and are chanting "death to the dictator"?? #Iran pic.twitter.com/s9MX8Dbsll — Sofia Ukraini (@SlavaUk30722777) October 4, 2022

İranlı öğrenciler, sınıflarda bulunan Humeyni portresine karşılık başörtülerini çıkartarak orta parmak işareti yaptı.

Oda TV'de yer alan habere göre öğrenciler, daha sonra okulun kontrolünü ele alarak “Diktatöre ölüm” sloganlarını attı. Olaya müdahale etmek isteyen okul müdürü, kız öğrencileri tarafından okuldan dışarıya itildi.

Ülke çapında devam eden protestolarda 100’den fazla kişinin hayatını kaybettiği düşünülüyor.

OKUL MÜDÜRÜNÜ SLOGANLARLA KOVALADILAR

Dün de Tahran'da bir grup öğrenci, başlarını örtmeden okula giremeyeceklerini söyleyen okul müdürünü hep bir ağızdan bisharaf! (şerefsiz) diye bağırarak kovalamıştı.