İrlanda'nın yeni cumhurbaşkanı belli oldu: Catherine Connolly

Dün yerel saatle 07.00'de (TSİ 09.00) başlayan ve 22.00'de (TSİ 00.00) sona eren oy verme işleminin ardından bu sabah başlatılan sayımda, seçmenler Connolly ve Humphreys arasında tercihini yaptı.

Resmi sonuçlara göre Catherine Connolly, oyların yüzde 63,4'ünü alarak seçimi kazandı. Diğer aday Humphreys ise oyların 29,5'ini aldı. Kiracısından aldığı fazla kira nedeniyle adaylıktan çekilse de ismi oy pusulasında yer alan İrlanda Başbakanı Martin'in adayı Jim Gavin ise oyların yüzde 7,2'sini aldı.

Seçimden zaferle çıkan Connolly, İrlanda adasının birleşmesi için toplumsal seviyede adımlar atmayı ve Kuzey İrlanda'da halkla buluşmayı vadediyor.

Ayrıca Connolly, konut ve refah konularında da cumhurbaşkanının yetkilerini aşacak seviyede çalışmalar yapma sözü veriyor.